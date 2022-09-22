Расследования

Москвичку осудят в Калуге за сбыт наркотиков в Волгограде

Расследования 22.09.2022 16:28
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22.09.2022 16:28


Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102», женщину обвиняют в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 

— Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Москвы, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ — участие в преступном сообществе, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере. 

Следствие установило, что обвиняемая в период с 2 по 14 декабря 2020 года пыталась сбыть на территории Самарской области более 147 граммов гашиша, 236 граммов мефедрона и 514 граммов амфетамина. Женщина выполняла в преступном сообществе роль оператора, и действовала дистанционно. 

Также в декабре 2020-го при участии 28-летней фигурантки дела лаборанты ОПС в деревне Дубровка Мосальского района Калужской области произвели для дальнейшего сбыта смесь, содержащую мефедрон массой более килограмма. По указанию женщины наркотики разместили в тайнике в лесу на территории Юхновского района Калужского региона. Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, не позволив довести преступный умысел до конца. 

Женщина полностью признала свою вину. Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Прокуратура региона направила материалы дела в Калужский облсуд. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей, Санкции вмененных составов в качестве максимума предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

— Всего в состав преступного сообщества входили 23 человека, пятеро из которых уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, — пояснила Оксана Черединина.  — В отношении 17 соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Как уточнили в прокуратуре Волгоградской области, в ходе ОРМ из незаконного оборота изъято более 25 килограммов запрещенных веществ. Сбыт наркотиков осуществлялся членами ОПС в Москве, Волгограде, Самаре, Калужской, Московской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае.

Как стало известно ИА «Высота 102», 28-летняя фигурантка дела является уроженкой Хабаровского края. Материалы переданы в Калужский областной суд по территориальной подсудности. Именно в этом регионе был совершен завершающий эпизод криминальной деятельности сообщества. Также здесь находится большинство свидетелей. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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