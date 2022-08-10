Расследования

Под Волгоградом ФСБ задержала выходцев из ближнего зарубежья с 1 кг героина

Расследования 10.08.2022 09:00
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10.08.2022 09:00



Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно  с коллегами из ГУ МВД России по региону перекрыли канал доставки наркотиков на территорию волгоградского региона, который организовали выходцы из стран ближнего зарубежья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, на посту ДПС «Городищенский» был остановлен автомобиль «Хендэ Солярис», следовавший по федеральной автодороге «Москва-Волгоград», в котором находились два человека. В ходе досмотра транспортного средства  в перчаточном ящике был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете содержалось наркотическое вещество героин (диацетилморфин) общей массой более 1 кг.



Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются, пояснили в ведомстве. 

Фото пресс-службы УФСБ по Волгоградской области

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