Расследования 10.08.2022 09:00
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10.08.2022 09:00
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону перекрыли канал доставки наркотиков на территорию волгоградского региона, который организовали выходцы из стран ближнего зарубежья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, на посту ДПС «Городищенский» был остановлен автомобиль «Хендэ Солярис», следовавший по федеральной автодороге «Москва-Волгоград», в котором находились два человека. В ходе досмотра транспортного средства в перчаточном ящике был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете содержалось наркотическое вещество героин (диацетилморфин) общей массой более 1 кг.
Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются, пояснили в ведомстве.
Фото пресс-службы УФСБ по Волгоградской области
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