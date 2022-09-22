Экология

«Будет просто зеленый холм»: «Белое море» волгоградского «Химпрома» законсервируют за 6 лет

Экология 22.09.2022 13:22
0
22.09.2022 13:22



Шламонакопитель волгоградского завода «Химпром» решено законсервировать. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», озвучили сегодня, 22 сентября, представитель компании-проектировщика и члены рабочей группы, созданной при комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
ООО «ГеоТехПроект», ранее выполняющее инженерные изыскания на шламонакопителе волгоградского завода «Химпром», занималось и разработкой проекта по его ликвидации. В итоге было предложено на выбор ликвидировать опасный объект тремя способами. Первый предусматривал полный вывоз шлама на специализированный полигон. Второй способ - фиксация шлама на месте с созданием системы защитных экранов и барьеров. Также оставался вариант термического обезвреживания шлама на месте с использованием плазмогенераторной установки. 



– Мы единогласно пришли к мнению, что наиболее оптимальным методом является так называемый метод консервации «Белого моря», то есть фиксация шлама на месте с созданием системы защитных барьеров и укрытий с обязательным последующим комплексно-интенсивным мониторингом, – сообщила член рабочей группы, директор института естественных наук ВолГУ Елена Иванцова.
Заслуженный эколог России Владимир Лобойко отметил, что в нынешних условиях этот способ ликвидации  «Белого моря» наиболее правильный. 
– Оставлять открытыми такие экологически опасные объекты нельзя, – заявил Лобойко.
Выбранный метод ликвидации менее затратный и самый простой в плане реализации. 
Главный инженер «ГеоТехПроект» Кирилл Поцепня рассказал, что консервация шламонакопителя «Белое море» пройдет в два этапа, которые в общей сложности займут 6 лет. Технологический этап продлится два года, потом начнется 4-летний биологический этап, предусматривающий уход за посевами и растительностью.

– Основной - это технологический этап. Он подразумевает создание системы специализированных инженерных барьеров, которые будут не допускать попадание загрязняющих веществ, в  том числе фильтрата из тела шламонакопителя в окружающую среду, – пояснил Поцепня.
По его словам, будет создана вертикальная противофильтрационная завеса по всему телу шламонакопителя. Она представляет собой специализированные грунтоцементные сваи глубиной до 22 метров. Ширина завесы составит более 2 метров. Шламонакопитель накроют многофункциональным защитным экраном. Основой всей конструкции безопасности объекта будут гидродинамические ловушки, включающие систему скважин, которые будут откачивать фильтрат на специально разработанные под этот проект очистные сооружения.
– На выходе у нас будет вода, которая пригодна для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Она чище, чем вода из крана, близка к дистиллированной, – объяснил главный инженер компании-проектировщика.
Обязательный комплексный экологический мониторинг законсервированного «Белого моря» будет проводиться 10 лет: на всех стадиях проекта и 4 года после его завершения, в так называемый пострекультивационный период.
– По итогам рекультивации на месте «Белого моря» будет просто зеленый холм и несколько зданий возле него, – добавил Поцепня.
За объектом предусмотрены как оперативные наблюдения, так и плановые - раз в сутки или раз в 3 года в зависимости от конкретных показателей.



«Белое море» образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га, накоплено свыше 1,5 млн кубометров шлама. В ходе проведенных исследований выяснилось, что точный объем накопившегося шлама составил 3,05 млн кубическим метров. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 метров, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам - ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.
Работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». 
Материал опубликован в рамках проекта «Сохраним экологию – обеспечим будущее»
Фото: гордумы Волгограда / ИА «Высота 102» / скриншот с видеотрансляции пресс-конференции в РИАЦ 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.09.2022 10:06
Экология 19.09.2022 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экология
18.09.2022 15:13
Экология 18.09.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2022 13:18
Экология 16.09.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экология
14.09.2022 13:56
Экология 14.09.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Экология
12.09.2022 16:07
Экология 12.09.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.09.2022 21:14
Экология 07.09.2022 21:14
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2022 14:24
Экология 07.09.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2022 22:35
Экология 06.09.2022 22:35
Комментарии

0
Далее
Экология
05.09.2022 15:45
Экология 05.09.2022 15:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.09.2022 14:58
Экология 02.09.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Экология
31.08.2022 14:23
Экология 31.08.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.08.2022 09:51
Экология 29.08.2022 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
25.08.2022 15:13
Экология 25.08.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Экология
24.08.2022 09:31
Экология 24.08.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Экология
24.08.2022 09:14
Экология 24.08.2022 09:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
Депутаты Волгоградской облдумы и Санкт-Петербурга сплотились межпарламентским соглашениемСмотреть фотографии
13:22
«Будет просто зеленый холм»: «Белое море» волгоградского «Химпрома» законсервируют за 6 летСмотреть фотографии
13:14
«Можно взять флаг Победы»: в Волгограде пройдет митинг в поддержку спецоперацииСмотреть фотографии
13:06
ФСБ предотвратила очередную попытку теракта на российском трубопроводеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгограде снова разрушается братская могила защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:54
Новую парковку оборудовали у больницы №15 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
Бочаров потребовал четкого исполнения Указа о частичной мобилизацииСмотреть фотографии
11:01
Лженаследники увели у администрации Волгограда земельный участокСмотреть фотографии
10:55
Водитель «девятки» подставил под удар пассажирку в Волгограде – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Под Волгоградом рыбак запутался в сетях и утонулСмотреть фотографии
10:24
Банк «Открытие»: 50% жителей ЮФО считают, что санкции никак не повлияли на ассортимент товаров в магазинахСмотреть фотографии
10:19
На севере Волгограда жителей напугали звуки взрывовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой из ЭлистыСмотреть фотографии
09:45
В центре Волгограда столкнулись троллейбус № 9 и маршрутка № 98Смотреть фотографии
09:30
В Госдуме РФ пообещали не забирать последних медиков из сел на СВОСмотреть фотографии
09:27
МВД РФ назвало фейком дежурство сотрудников военкоматов на постах ГИБДДСмотреть фотографии
09:27
Маршрутка из Элисты перевернулась в Волгограде и врезалась в автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В райцентре Волгоградской области отменили молодежную дискотеку из-за мобилизацииСмотреть фотографии
08:43
Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белокСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Цены на бензин повысились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:22
«Не удерживал и не проникал»: полиция оценила действия отца, забравшего сына у волгоградкиСмотреть фотографии
21:46
Вандалы оторвались на уличном благоустройстве в ВолжскомСмотреть фотографии
21:00
Удар сковородкой сделал волгоградца поджигателемСмотреть фотографии
20:36
Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизацииСмотреть фотографии
20:10
В Волгоградской области досрочно отремонтировали участки трасс на Москву и Ростов-на-ДонуСмотреть фотографии
19:41
«Надо бы поаккуратнее»: волгоградцы «добавили колорита» обновленной набережной за 10 днейСмотреть фотографии
19:02
«Живем на сырой земле»: в Волгограде во время капремонта затопило подвал и квартиры четырехэтажкиСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде силовики и военкомы обсудили частичную мобилизациюСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде врачи спасли пациента с тромбом в легких на фоне ковидаСмотреть фотографии
17:24
Андрей Бочаров встретился с делегациями Ирана и БелоруссииСмотреть фотографии
 