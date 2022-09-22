«Будет просто зеленый холм»: «Белое море» волгоградского «Химпрома» законсервируют за 6 лет

Экология 22.09.2022 13:22
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22.09.2022 13:22
Шламонакопитель волгоградского завода «Химпром» решено законсервировать. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», озвучили сегодня, 22 сентября, представитель компании-проектировщика и члены рабочей группы, созданной при комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
ООО «ГеоТехПроект», ранее выполняющее инженерные изыскания на шламонакопителе волгоградского завода «Химпром», занималось и разработкой проекта по его ликвидации. В итоге было предложено на выбор ликвидировать опасный объект тремя способами. Первый предусматривал полный вывоз шлама на специализированный полигон. Второй способ - фиксация шлама на месте с созданием системы защитных экранов и барьеров. Также оставался вариант термического обезвреживания шлама на месте с использованием плазмогенераторной установки.
– Мы единогласно пришли к мнению, что наиболее оптимальным методом является так называемый метод консервации «Белого моря», то есть фиксация шлама на месте с созданием системы защитных барьеров и укрытий с обязательным последующим комплексно-интенсивным мониторингом, – сообщила член рабочей группы, директор института естественных наук ВолГУ Елена Иванцова.
Заслуженный эколог России Владимир Лобойко отметил, что в нынешних условиях этот способ ликвидации «Белого моря» наиболее правильный.
– Оставлять открытыми такие экологически опасные объекты нельзя, – заявил Лобойко.
Выбранный метод ликвидации менее затратный и самый простой в плане реализации.
Главный инженер «ГеоТехПроект» Кирилл Поцепня рассказал, что консервация шламонакопителя «Белое море» пройдет в два этапа, которые в общей сложности займут 6 лет. Технологический этап продлится два года, потом начнется 4-летний биологический этап, предусматривающий уход за посевами и растительностью.
– Основной - это технологический этап. Он подразумевает создание системы специализированных инженерных барьеров, которые будут не допускать попадание загрязняющих веществ, в том числе фильтрата из тела шламонакопителя в окружающую среду, – пояснил Поцепня.
По его словам, будет создана вертикальная противофильтрационная завеса по всему телу шламонакопителя. Она представляет собой специализированные грунтоцементные сваи глубиной до 22 метров. Ширина завесы составит более 2 метров. Шламонакопитель накроют многофункциональным защитным экраном. Основой всей конструкции безопасности объекта будут гидродинамические ловушки, включающие систему скважин, которые будут откачивать фильтрат на специально разработанные под этот проект очистные сооружения.
– На выходе у нас будет вода, которая пригодна для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Она чище, чем вода из крана, близка к дистиллированной, – объяснил главный инженер компании-проектировщика.
Обязательный комплексный экологический мониторинг законсервированного «Белого моря» будет проводиться 10 лет: на всех стадиях проекта и 4 года после его завершения, в так называемый пострекультивационный период.
– По итогам рекультивации на месте «Белого моря» будет просто зеленый холм и несколько зданий возле него, – добавил Поцепня.
За объектом предусмотрены как оперативные наблюдения, так и плановые - раз в сутки или раз в 3 года в зависимости от конкретных показателей.
«Белое море» образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га, накоплено свыше 1,5 млн кубометров шлама. В ходе проведенных исследований выяснилось, что точный объем накопившегося шлама составил 3,05 млн кубическим метров. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 метров, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам - ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.
Работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Материал опубликован в рамках проекта «Сохраним экологию – обеспечим будущее»
Фото: гордумы Волгограда / ИА «Высота 102» / скриншот с видеотрансляции пресс-конференции в РИАЦ
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