На севере Волгограда жителей напугали звуки взрывов

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня ночью жителей разбудили звуки взрывов. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, инцидент произошел около 03.00 во дворе дома № 36 по улице Жолудева.





По словам местных жителей, ночью их поднял с кроватей «звук взорвавшихся баллонов» и «непонятный запах».

— Сигнал о возгорании в Тракторозаводском районе поступил на пульт дежурного в 03.57. Горел автомобиль LADA Vesta по всей площади, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.05.

Как уточнили в областном главке МЧС, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me