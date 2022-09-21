Федеральные новости

Шойгу поручил организовать охрану пунктов сбора мобилизованных

Федеральные новости 21.09.2022 16:38
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21.09.2022 16:38


Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности базы мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военкоматов и аппарата усиления к мобилизации. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится на странице федерального ведомства в VK.

Сергей Шойгу, выступивший на коллегии МО РФ, заявил, что «настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений». Также он дал ряд поручений.

Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан, – сказал министр.

Также Сергей Шойгу пояснил, что мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. А сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.

Кроме того, министр обороны приказал командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации.

Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы, – отчитался Сергей Шойгу.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин издал указ о частичной мобилизации. В Волгоградской области создана комиссия по частичной мобилизации, которую возглавил Андрей Бочаров. 


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