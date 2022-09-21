Общество

Андрей Бочаров возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации

Общество 21.09.2022 11:33
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21.09.2022 11:33


В Волгоградской области с 21 сентября начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, руководить  комиссией будет лично губернатор Андрей Бочаров. 

В целях исполнения Указа Президента РФ губернатором Волгоградской области принято решение о создании призывной комиссии по частичной мобилизации, – сообщили в волгоградском обладмине. 

Напомним, этим утром президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Кроме того, глава государства подтвердил намерение российских властей поддержать решение жителей ЛНР и ДНР по итогам предстоящих референдумов. 

По словам министра обороны РФ Шойгу, призыву подлежат 300 000 россиян

Ранее информагентство публиковало текст указа о частичной мобилизации

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