







Перед судом в Волгограде предстанет 38-летний заместитель директора строительной организации по обвинению в невыплате заработной платы, сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, с мая по ноябрь 2021 года обвиняемый, который фактически осуществлял руководство фирмой, основным видом деятельности которой является производство строительных работ, не выплачивал заработную плату четырем своим сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 370 тысяч рублей.

- При этом, как установили следователи, на расчетные счета и в кассу организации имелись поступления денежных средств в общей сумме более 1 миллиона 900 тысяч рублей, которые расходовались на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы, - рассказала Буянова.

Только после процессуального вмешательства сотрудников СК России заработная плата работникам выплачена в полном объеме.

Фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации ИА «Высота 102», перед судом предстанет заместитель директора ООО «ВОЛГОГАЗСТРОЙ-М». Согласно данным системы СПАРК, в числе крупных заказчиков компании указаны ООО «Газпром Газораспределение Волгоград», АО «Волгоградгоргаз», ГКУ «УКС», администрация Ахтубинска и др.



