Расследования

В Волжском мужчина спустя 15 лет признался в двойном убийстве

Расследования 20.09.2022 16:38
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20.09.2022 16:38



В Волжском 54-летний местный житель обвиняется в нанесении 15 лет назад смертельных травм двоим мужчинам, в результате чего они скончались.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Фигурант уголовного дела обвиняется в двух эпизодах ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Он находится под стражей.
По данным следствия, 17 января 2007 года, когда обвиняемому было 38 лет, в многоквартирном доме №41 на ул. Александрова в Волжском он распивал спиртное двумя мужчинами 50 и 52 лет, с которыми недавно познакомился.  
Во время застолья произошла ссора, новые приятели стали оскорблять волжанина. Началась драка. Обвиняемый нанес одному мужчине 15 ударов руками и ногами по различным частям тела, второму 11 ударов. От полученных травм его обидчики скончались на месте происшествия. Волжанину удалось незаметно покинуть квартиру.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, но тогда раскрыть преступление не удалось. В июле 2022 года уже 54-летний мужчина был задержан за совершение другого преступления. 
- В ходе проверки следов пальцев его рук по дактилоскопическим учетам установлено, что именно его отпечатки пальцев были обнаружены 15 лет назад в квартире погибших при производстве осмотра места происшествия, - рассказала Буянова. Мужчина сознался и подобно рассказал, что случилось 15 лет назад.


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