Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дня









Полицейские задержали в Волжском троих подозреваемых в краже мобильного телефона и электросамоката у курьера, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадавший обратился в отдел полиции №2 УМВД России по Волжскому еще в начале сентября. 30-летний мужчина рассказал, что после тяжелого рабочего дня он употребил немного алкоголя и уснул на остановке общественного транспорта. Проснувшись, курьер обнаружил пропажу мобильного телефона и электросамоката.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 31-летний и ранее судимые 28-летний и 32-летний местные жители, - сообщили в главке.

Задержанные сообщили, что увидели на остановке мужчину с курьерской сумкой, который не подавал признаков жизни. Они хотели помочь ему, но потом поняли, что курьер сильно пьян, поэтому не контролирует происходящее вокруг. Вместо помощи волжане решили его обокрасть.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 ч.2 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено курьеру.



