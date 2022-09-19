Расследования

Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дня

Расследования 19.09.2022 14:33
0
19.09.2022 14:33



Полицейские задержали в Волжском троих подозреваемых в краже мобильного телефона и электросамоката у курьера, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Пострадавший обратился в отдел полиции №2 УМВД России по Волжскому еще в начале сентября. 30-летний мужчина рассказал, что после тяжелого рабочего дня он употребил немного алкоголя и уснул на остановке общественного транспорта. Проснувшись, курьер обнаружил пропажу мобильного телефона и электросамоката.
- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 31-летний и ранее судимые 28-летний и 32-летний местные жители, - сообщили в главке.
Задержанные сообщили, что увидели на остановке мужчину с курьерской сумкой, который не подавал признаков жизни. Они хотели помочь ему, но потом поняли, что курьер сильно пьян, поэтому не контролирует происходящее вокруг. Вместо помощи волжане решили его обокрасть.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 ч.2 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено курьеру.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.09.2022 13:51
Расследования 19.09.2022 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2022 14:42
Расследования 18.09.2022 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2022 08:40
Расследования 18.09.2022 08:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2022 16:56
Расследования 17.09.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 19:45
Расследования 16.09.2022 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 19:07
Расследования 16.09.2022 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 16:55
Расследования 16.09.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 16:52
Расследования 16.09.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 15:25
Расследования 16.09.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 12:48
Расследования 16.09.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 12:25
Расследования 16.09.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 09:06
Расследования 16.09.2022 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2022 16:58
Расследования 14.09.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2022 13:10
Расследования 14.09.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2022 09:54
Расследования 14.09.2022 09:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дняСмотреть фотографии
13:51
Вооруженный ножом житель Волжского на остановке напал на мужчину – видеоСмотреть фотографии
13:05
У «Волгоград Арены» отключились светофорыСмотреть фотографии
12:55
Олег Савченко объяснил слабое желание IT-специалистов находить идеи и работать с ними в РоссииСмотреть фотографии
12:32
Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:28
«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работыСмотреть фотографии
11:55
На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протоколаСмотреть фотографии
11:48
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров поручил обогреть волгоградцев до начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:16
«Ребенка назвали Зорро»: травмированному лебедю из Урюпинска дали имяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Сотрудники Гремячинского ГОКа прошли онкоскринингСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде простятся с погибшим на Украине 26-летним Ильей ШкуринымСмотреть фотографии
10:26
Коллекцию часов волгоградского бизнесмена за 46 млн рублей сняли с торговСмотреть фотографии
10:23
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отраслиСмотреть фотографии
10:16
Ушел доить коров и не вернулся: в Волгоградской области разбираются в гибели сельчанинаСмотреть фотографии
10:10
«Скотину спасли не всю»: свиноматки с поросятами сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На ВТЗ прошла межзаводская школа ремонтниковСмотреть фотографии
08:52
Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с таксиСмотреть фотографии
08:41
Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧПСмотреть фотографии
08:17
Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворецСмотреть фотографии
22:22
МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:58
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»Смотреть фотографии
20:03
Лебедя-инвалида из Урюпинска везут на лечение в ВолгоградСмотреть фотографии
18:31
ККС Волгоградской области займется судьей, засветившимся в ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
17:01
Депутат Иосиф Ефремов сделал свой выборСмотреть фотографии
16:34
Жара все высушила: Волжская ГЭС будет экономить воду до 10 октябряСмотреть фотографии
15:46
Определился соперник волгоградского «Ротора» в ближайшем матче Кубка РоссииСмотреть фотографии
 