В Волгограде легендарный танк Т-34 на площади Дзержинского сняли с постамента

В Волгограде сегодня, 16 сентября, на площади Дзержинского за стальным забором скрылся памятник «Танк Т-34». Фотокорреспондент ИА «Высота 102» проследил за тем, как легендарную боевую машину впервые за семь десятков лет снимали с пьедестала.

Работы по снятию танка с постамента планировали за несколько дней до 16 сентября. Накануне администрация Волгограда официально объявила о том, что боевую машину в рамках стартовавшей реставрации спустят с возвышения на землю и оставят здесь же, на площади Дзержинского, до тех пор, пока не приведут в порядок постамент. Работы утром в пятницу назначили на 9 утра.





Как сообщает корреспондент «Высоты 102», мероприятие с применением многотонного крана в общей сложности заняло не более 20 минут. Перед этим, правда, не обошлось без замешательств и привлечения полиции – проведению работ помешали припаркованные возле танка автомобили. На то, чтобы дозвониться до владелиц машин – все три водителя оказались дамами – и эвакуировать машины потребовалось немалое количество времени.









По сведениям городской администрации, танк Т-34, получивший прописку на площади Дзержинского в 1948 году, останется на прежнем месте – за стальным забором. Здесь реставраторы обновят его внешний вид, попутно ремонтируя постамент, на котором он возвышался до сегодняшнего дня.





– Реставраторы планируют очистить от грязи и старых слоев краски боевую машину. После этого металлические детали загрунтуют и нанесут водостойкую и долговечную краску, – поделились планами в мэрии. – Кроме того, строителям предстоит полностью восстановить железобетонные конструкции и облицовку постамента. Для этих целей и принято решение при помощи снять танк с основания и разместить ее на прилегающей территории. После приведения постамента в порядок, танк будет установлен на прежнее место.









Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"