Происшествия 15.09.2022 17:43
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15.09.2022 17:43
Жительница СНТ «Титан» в Волгоградской области Назгул Егембердиева, которая активно борется с обосновавшимися возле ее участка продавцами песка и навоза, минувшей ночью лишилась части имущества в результате пожара.
- Вчера вечером нам позвонил председатель СНТ и сказал, что у нас на даче горит беседка. Мы сразу собрались и поехали туда, - рассказала женщина ИА «Высота 102». - Кресло, стол обеденный, газовая плита - все сгорело.
По словам Назгул, она с мужем переехала в Волгоград, так как на даче ночевать стало холодно. Газовый баллон, который стоял у плиты в беседке, был пуст, поэтому, как уверяет женщина, загореться он не мог.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Хозяйка сгоревшего имущества вызвала полицию, которая приехала уже в 4 утра.
- Мне пожарные сказали, что это поджог, вероятность 95%. После угроз, которые я получала в свой адрес, я не удивилась. Поражает равнодушие местных чиновников, которые не реагируют на мои обращения и ничего не предпринимают. Сегодня беседка, а завтра что, дом? Это беспредел какой-то, - возмущается женщина.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании в СНТ «Титан» в Ерзовке поступило на пульт оперативного дежурного в 22:29.
- Горела кровля деревянной беседки площадью 4х4 кв.м. и вещи б/у внутри на площади 6 кв.м. Пожар был ликвидирован сотрудниками 87-ой пожарной части в 23:02. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в региональном управлении МЧС.
Как ранее сообщало информагентство, Назгул Егембердиева уже несколько месяцев обращается во все инстанции с жалобами на коммерсантов, которые с весны текущего года ведут активную погрузку навоза и песка прямо у забора частного дома, несмотря на протесты местной жительницы и руководства СНТ. Администрация Ерзовского городского поселения, как уверяет дачница, в ситуацию не вмешивается и на ее обращения не реагирует. Ранее Назгул сообщала «Высоте 102», что в ее адрес уже посыпались угрозы расправы, поэтому она обратилась за помощью в СМИ.
О том, что погрузка и разгрузка песка на территории СНТ ведется с нарушениями, ранее информагентству подтвердил председатель СНТ «Титан» Андрей Войтенко.
- Со мной этот вопрос не согласовывался. Я категорически против, так как согласно закону 217 (ФЗ 217 «О ведении гражданами садоводства» - ред.) любая коммерческая деятельность на территории СНТ запрещена, - пояснял ситуацию глава СНТ.
Жалоба на работу коммерсантов подана в прокуратуру.
ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий в СНТ «Титан».
Видео и фото Назгул Егембердиевой
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