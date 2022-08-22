









Чай с песком и стойкий аромат навоза ежедневно с лихвой получает от предприимчивых соседей-продавцов жительница СНТ «Титан» в Волгоградской области Назгул Егембердиева. Коммерсанты с весны текущего года ведут активную погрузку навоза и песка прямо у забора частного дома, несмотря на протесты местной жительницы и руководства СНТ.

- Возле моего дома и забора продают незаконно песок, навоз и землю. Высыпали по всей территории, невозможно проехать к своим воротам, устроили карьер, а от запаха навоза невозможно дышать. Они привлекли трактор и КАМАЗ, которыми каждый день с 5 утра начинают отгружать песок и землю. При отгрузке вся пыль летит ко мне во двор, чай пьем не с сахаром, а с песком, - рассказала женщина ИА «Высота 102».

Жительница СНТ записала видеообращение, чтобы показать масштабы бедствия и привлечь внимание к проблеме.

- Вот мой забор. По периметру забора идет их офис, где они с утра до вечера сидят и хлам лежит, - рассказывает женщина. - Это моя вишня, которую они всю засыпали, малину засыпали. Не могу ни проехать, ни машину нормально поставить.













По словам Назгул, она неоднократно обращалась к главе Ерзовского городского поселения Сергею Зубанкову, но власти в ситуацию не вмешиваются.

- Он никаких мер не предпринимает. И письменно обращались, и устно, и сами были у него на приеме, - утверждает собеседница агентства. Женщина сообщила, что в ее адрес уже посыпались угрозы расправы, поэтому она обратилась за помощью в СМИ.

- Ко мне уже приходили люди, угрожали, говорили, чтобы я сидела за своим забором и не дергалась. На почве этих конфликтов, из-за стрессовых ситуаций у меня повышается сахар в крови...это очень вредит моему здоровью. Прошу, помогите, - умоляет она.

Редакция ИА «Высота 102» в течение нескольких дней подряд пыталась дозвониться до главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова. Однако глава поселения был либо очень занят, либо отсутствовал на рабочем месте. Получить его комментарий о работе коммерсантов в СНТ «Титан» не удалось.

Председатель СНТ «Титан» Андрей Войтенко подтвердил ИА «Высота 102», что погрузка и разгрузка песка на территории СНТ ведется с нарушениями.

- Со мной этот вопрос не согласовывался. Я категорически против, так как согласно закону 217 (ФЗ 217 «О ведении гражданами садоводства» - ред.) любая коммерческая деятельность на территории СНТ запрещена, - сказал собеседник агенства.

Глава СНТ сообщил, что по данному факту идут разбирательства, поэтому от дальнейших комментариев отказался. Известно, что жалоба на работу коммерсантов подана в прокуратуру.

Видео и фото Назгул Егембердиевой



