Происшествия 22.08.2022 16:21
0
22.08.2022 16:21
Чай с песком и стойкий аромат навоза ежедневно с лихвой получает от предприимчивых соседей-продавцов жительница СНТ «Титан» в Волгоградской области Назгул Егембердиева. Коммерсанты с весны текущего года ведут активную погрузку навоза и песка прямо у забора частного дома, несмотря на протесты местной жительницы и руководства СНТ.
- Возле моего дома и забора продают незаконно песок, навоз и землю. Высыпали по всей территории, невозможно проехать к своим воротам, устроили карьер, а от запаха навоза невозможно дышать. Они привлекли трактор и КАМАЗ, которыми каждый день с 5 утра начинают отгружать песок и землю. При отгрузке вся пыль летит ко мне во двор, чай пьем не с сахаром, а с песком, - рассказала женщина ИА «Высота 102».
Жительница СНТ записала видеообращение, чтобы показать масштабы бедствия и привлечь внимание к проблеме.
- Вот мой забор. По периметру забора идет их офис, где они с утра до вечера сидят и хлам лежит, - рассказывает женщина. - Это моя вишня, которую они всю засыпали, малину засыпали. Не могу ни проехать, ни машину нормально поставить.
По словам Назгул, она неоднократно обращалась к главе Ерзовского городского поселения Сергею Зубанкову, но власти в ситуацию не вмешиваются.
- Он никаких мер не предпринимает. И письменно обращались, и устно, и сами были у него на приеме, - утверждает собеседница агентства. Женщина сообщила, что в ее адрес уже посыпались угрозы расправы, поэтому она обратилась за помощью в СМИ.
- Ко мне уже приходили люди, угрожали, говорили, чтобы я сидела за своим забором и не дергалась. На почве этих конфликтов, из-за стрессовых ситуаций у меня повышается сахар в крови...это очень вредит моему здоровью. Прошу, помогите, - умоляет она.
Редакция ИА «Высота 102» в течение нескольких дней подряд пыталась дозвониться до главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова. Однако глава поселения был либо очень занят, либо отсутствовал на рабочем месте. Получить его комментарий о работе коммерсантов в СНТ «Титан» не удалось.
Председатель СНТ «Титан» Андрей Войтенко подтвердил ИА «Высота 102», что погрузка и разгрузка песка на территории СНТ ведется с нарушениями.
- Со мной этот вопрос не согласовывался. Я категорически против, так как согласно закону 217 (ФЗ 217 «О ведении гражданами садоводства» - ред.) любая коммерческая деятельность на территории СНТ запрещена, - сказал собеседник агенства.
Глава СНТ сообщил, что по данному факту идут разбирательства, поэтому от дальнейших комментариев отказался. Известно, что жалоба на работу коммерсантов подана в прокуратуру.
Видео и фото Назгул Егембердиевой
Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в Волгограде22.08.2022 16:13
Происшествия 22.08.2022 16:13
Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под Волгоградом22.08.2022 15:37
Происшествия 22.08.2022 15:37
В Волгограде оперативники накрыли офис черных кредиторов: видео22.08.2022 14:25
Происшествия 22.08.2022 14:25
В Волгограде студента взяли во время разборки чужого авто на запчасти22.08.2022 12:06
Происшествия 22.08.2022 12:06
Сама искала с фонариком: в лесу после ссоры с любимой нашли труп 55-летнего волгоградца22.08.2022 11:50
Происшествия 22.08.2022 11:50
В Волгограде гость до смерти избил хозяина квартиры из-за женщины22.08.2022 11:31
Происшествия 22.08.2022 11:31
Муж во время застолья в Волжском ударил ножом жену22.08.2022 10:45
Происшествия 22.08.2022 10:45
Женщина госпитализирована: в Волгограде на видео попал таран иномарки на перекрестке22.08.2022 10:42
Происшествия 22.08.2022 10:42
Двое парней разбились в лобовом ДТП под Волгоградом22.08.2022 09:57
Происшествия 22.08.2022 09:57
В Волгограде малыш надкусил ртутный термометр и попал в больницу22.08.2022 09:34
Происшествия 22.08.2022 09:34
«Спасли подушки безопасности»: две иномарки в Волгограде не поделили дорогу21.08.2022 17:08
Происшествия 21.08.2022 17:08
Рейс Санкт-Петербург-Волгоград задержался на 3 часа из-за ЧП21.08.2022 13:35
Происшествия 21.08.2022 13:35
В Камышине внедорожник врезался в дерево: трое пострадавших21.08.2022 10:48
Происшествия 21.08.2022 10:48
Марафонец сошел с дистанции в Волгоградской области из-за волка21.08.2022 09:48
Происшествия 21.08.2022 09:48
В Волжском на территории школы рухнуло дерево21.08.2022 08:39
Происшествия 21.08.2022 08:39