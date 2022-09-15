Борьба с коррупцией

Экс-замначальника районной полиции в Волгоградской области обвиняют в получении взятки

Борьба с коррупцией 15.09.2022 14:21
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15.09.2022 14:21



Перед судом по обвинению в получении взятки за незаконное бездействие предстанет бывший заместитель начальника ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области Сергей Ледянкин, сообщает ИА «Высота 102».
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила дело экс-полицейского для рассмотрения по существу в Клетский районный суд Волгоградской области.
- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, бывший заместитель начальника ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в значительном размере за незаконное бездействие). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, за 70 тысяч рублей он согласился не направлять в суд административный протокол в отношении местной предпринимательницы, в магазине которой летом 2021 года был выявлен факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Деньги полицейский получил через посредника.
Однако в мае 2022 года он направил административный протокол для рассмотрения в арбитражный суд Волгоградской области. Узнав об этом, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Вину в содеянном мужчина признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное преследование в отношении посредника и предпринимателя прекращено в связи с добровольным сообщением о факте коррупции и активным способствованием расследованию преступления.

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