Волгоградский «Ротор» обыграл «Металлург» в Кубке России - 2:1

Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 сентября успешно стартовал в 1/64 Кубка России, обыграв на выезде липецкий «Металлург» с минимальным счётом 2:1, сообщает ИА «Высота 102».

Как и в прошлой игре с «Легионом» в чемпионате, волгоградской командой в сегодняшнем поединке руководил старший тренер Александр Нагорный. Алексей Стукалов не смог быть со своими подопечными из-за болезни.

В заявке сине-голубых отсутствовали несколько игроков основного состава в этом сезоне. В частности, пропускали встречу защитник Данил Пелих и полузащитники Алексей Бутаревич, и Ризван Ахмедханов. Зато получили свой шанс проявить себя местные воспитанники - Глеб Шильников и Павел Трифонов, которые имели в этом сезоне не так много игрового времени. Они вышли в стартовом составе.

В первом тайме обе команды очень мало доводили свои атаки до конкретных опасных ударов. В основном игра отличалась борьбой за мяч и игровую инициативу со стороны обоих соперников. Лишь на 36-й минуте липчане смогли успешно реализовать свой голевой момент. Хозяева разыграли быструю комбинацию. Футболист «Металлурга» прошёл по флангу, выполнил прострел в центр штрафной, где передачу успешно замкнул другой игрок липецкой команды.

В перерыве тренерский штаб «Ротора» выполнил тройную замену и это дало свои плоды. Гости вышли на второй тайм заряженными и мотивированными отыграться как можно скорее. Усиленный натиск сине-голубых привел к тому, что волгоградцы на 58-й минуте организовали стремительный выход в атаку, в котором принял участие вышедший на замену Илья Сафронов. Он прошёл по флангу и отдал точный пас на Артёма Максименко, который уверенно разобрался с обороной «Металлурга» и отправил мяч в дальний угол ворот.

После забитого гола гости продолжили оказывать давление на оборону соперника и создали несколько опасных моментов. На 86-й минуте Максим Мартусевич выполнил подачу со стандарта в штрафную противника, где Никита Кармаев выиграл борьбу за игровой снаряд и нанёс опасный удар головой. Но вратарь хозяев спас свою команду от пропущенного мяча, совершив эффектное спасение. Тем не менее, в добавленное арбитром время «Ротор» сумел забить решающий гол в этой встрече. Мартусевич снова навесил в штрафную, где на этот раз Сергей Обивалин выполнил передачу на Илью Сафронова, который успешно её замкнул, отправив мяч в пустые ворота.

«Ротор» вышел в 1/32 финала Кубка России, где примет у себя дома команду из дивизиона выше - из ФНЛ. Соперник определится по результатам жеребьевки. Этот поединок состоится в начале октября.

Иван Тюгаев

