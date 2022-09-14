Волгоградское МУП выплатило 270 тысяч ущерба за скандальную свалку

Экология 14.09.2022 13:56
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14.09.2022 13:56
МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда» в полном объеме и добровольно выплатило 270 тысяч рублей ущерба за сброс строительных отходов на почву недалеко от «прокола» на Тулака. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
- Предъявленный ущерб возмещен в полном объеме и зачислен в бюджетную систему Российской Федерации, - рассказали в управлении.
Напомним, в апреле текущего года в Волгограде сотрудники МУПа засветились в скандальной истории. На границе Ворошиловского и Советского районов КамАЗ с логотипом на борту МУП «ДСЭР Советского района» сгрузил из кузова на почву в границах улицы Орская, 344 недалеко от «прокола» на Тулака строительный мусор. Свидетелем произошедшего стал житель города, который все снял на видео.
Сигнал о нарушении природоохранного законодательства поступил в межрегиональное управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. В ходе проверки информация подтвердилась.
Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отбор проб отходов, замеры площади, высоты, объема отходов в месте несанкционированного сброса. По результатам лабораторного исследования, отобранные отходы отнесены к V классу опасности, занятая ими площадь составила 9 кв.м, объем 10,8 куб.м.
В ходе проведенного административного расследования установлено, что сброс отходов на земельный участок произведен МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда», которое осуществляет дорожно-строительные и эксплуатационные работы.
В администрации Волгограда тогда сообщили, что профильные службы разбираются в причинах произошедшего. Свалка, устроенная муниципальным предприятием, 1 мая была ликвидирована. Техника МУП «ДСЭР Советского района» собрала и вывезла грунт с захламленной территории на специализированную площадку.
В соответствии с утвержденной методикой, Межрегиональным управлением произведен расчет ущерба, причиненного почве в результате ее захламления отходами, размер которого составил более 270 тысяч рублей. Он был направлен для добровольного возмещения предприятию-нарушителю.
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