Экология

Волгоградское МУП выплатило 270 тысяч ущерба за скандальную свалку

Экология 14.09.2022 13:56
0
14.09.2022 13:56



МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда» в полном объеме и добровольно выплатило 270 тысяч рублей ущерба за сброс строительных отходов на почву недалеко от «прокола» на Тулака. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
- Предъявленный ущерб возмещен в полном объеме и зачислен в бюджетную систему Российской Федерации, - рассказали в управлении.



Напомним, в апреле текущего года в Волгограде сотрудники МУПа засветились в скандальной истории. На границе Ворошиловского и Советского районов КамАЗ с логотипом на борту МУП «ДСЭР Советского района» сгрузил из кузова на почву в границах улицы Орская, 344 недалеко от «прокола» на Тулака строительный мусор. Свидетелем произошедшего стал житель города, который все снял на видео.  
Сигнал о нарушении природоохранного законодательства поступил в межрегиональное управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. В ходе проверки информация подтвердилась.
Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отбор проб отходов, замеры площади, высоты, объема отходов в месте несанкционированного сброса. По результатам лабораторного исследования, отобранные отходы отнесены к V классу опасности, занятая ими площадь составила 9 кв.м, объем 10,8 куб.м.



В ходе проведенного административного расследования установлено, что сброс отходов на земельный участок произведен МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда», которое осуществляет дорожно-строительные и эксплуатационные работы.
В администрации Волгограда тогда сообщили, что профильные службы разбираются в причинах произошедшего. Свалка, устроенная муниципальным предприятием, 1 мая была ликвидирована. Техника МУП «ДСЭР Советского района» собрала и вывезла грунт с захламленной территории на специализированную площадку. 
В соответствии с утвержденной методикой, Межрегиональным управлением произведен расчет ущерба, причиненного почве в результате ее захламления отходами, размер которого составил более 270 тысяч рублей. Он был направлен для добровольного возмещения предприятию-нарушителю.
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
12.09.2022 16:07
Экология 12.09.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.09.2022 21:14
Экология 07.09.2022 21:14
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2022 14:24
Экология 07.09.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2022 22:35
Экология 06.09.2022 22:35
Комментарии

0
Далее
Экология
05.09.2022 15:45
Экология 05.09.2022 15:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.09.2022 14:58
Экология 02.09.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Экология
31.08.2022 14:23
Экология 31.08.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.08.2022 09:51
Экология 29.08.2022 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
25.08.2022 15:13
Экология 25.08.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Экология
24.08.2022 09:31
Экология 24.08.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Экология
24.08.2022 09:14
Экология 24.08.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2022 19:43
Экология 23.08.2022 19:43
Комментарии

0
Далее
Экология
22.08.2022 16:51
Экология 22.08.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Экология
15.08.2022 12:47
Экология 15.08.2022 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.08.2022 22:07
Экология 12.08.2022 22:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:34
«Цветы мужчинам не дарят, их возлагают»: в трех школах Камышина открыли памятные доски погибшим на Украине выпускникамСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде 88-летняя бабушка попала под товарняк и чудом выжилаСмотреть фотографии
14:22
Под Волгоградом три женщины прописали в своих квартирах 500 мигрантовСмотреть фотографии
13:56
Волгоградское МУП выплатило 270 тысяч ущерба за скандальную свалкуСмотреть фотографии
13:37
А мы пойдем на север: электротранспорт Волгограда передают в концессии ради федеральных денегСмотреть фотографии
13:11
«Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПКСмотреть фотографии
13:11
Волгоградские города и села могут стать «Населенными пунктами Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:10
В Волгограде нерадивой матери грозит колония за опасные прогулки малыша на балконеСмотреть фотографии
12:44
На севере Волгограда перебои с водой из-за плановых работСмотреть фотографии
12:02
«Это был трэш»: ливень затопил подъезд девятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Под Волгоградом у поста ДПС нашли труп освободившегося зэкаСмотреть фотографии
11:36
Житель города Михайловки целую ночь умирал в гостях после дракиСмотреть фотографии
10:51
На Украине погиб 24-летний ефрейтор из Волжского Никита ЯрдаСмотреть фотографии
10:46
Владимир Бондаренко покидает пост главного режиссера волгоградского НЭТаСмотреть фотографии
10:36
«Умер в госпитале от тяжелых ран»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине артиллеристомСмотреть фотографии
10:10
Планируйте будущее ваших детей с заботой о здоровье: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденныхСмотреть фотографии
09:54
Для студентов волгоградского техникума открыли уличную уборнуюСмотреть фотографии
09:54
Сбывавший наркотики 29-летний вербовщик ИГИЛ* задержан в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
«Был разбор полетов»: Блошкин собрался в Камышин на кладбище убитых на УкраинеСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде отчитались о падении цен на еду в августеСмотреть фотографии
06:03
Переживший Сталинградскую битву памятник разрушается в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:32
Печально известный недострой в Волжском пытаются продать с хорошим дисконтомСмотреть фотографии
21:01
Приговор серийным расхитителям лифтов вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде женщина отсудила полмиллиона за дорогой крем из МалайзииСмотреть фотографии
19:55
Застройщика обвиняют в мошенничестве из-за негодных квартир для сирот в УрюпинскеСмотреть фотографии
18:42
Гастроли шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» состоятся в Волгограде до закрытия цирка на масштабную реконструкциюСмотреть фотографии
18:07
МЧС предупредило о новых ливнях и грозах 14 сентября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:56
«Похоже на провокацию»: съемочную группу федерального канала задержали в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:48
«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в доме с уникальными планировкамиСмотреть фотографии
17:44
Волгоградка напала на автовышку Россетей с лопатойСмотреть фотографии
 