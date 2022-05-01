В Волгограде после скандала вывезли устроенную МУПом свалку

Напомним,
Накануне в Ворошиловском районе Волгограда ликвидировали свалку, устроенную муниципальным предприятием. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, техника МУП «ДСЭР Советского района» собрала и вывезла грунт с захламленной территории на специализированную площадку. В администрации пояснили, что профильные службы разбираются в причинах произошедшего.
на границе Ворошиловского и Советского районов КамАЗ с логотипом на борту МУП «ДСЭР Советского района» сгрузил из кузова на почву недалеко от «прокола» на Тулака строительный мусор. Свидетелем произошедшего стал житель города, который снял на видео произошедшее.
В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям подтвердили факт сброса отходов и начали расследование. Видео администрации Волгограда.