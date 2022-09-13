В Волгограде следователи отдела по Центральному району завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника Городского детско-юношеского центра, на занятиях у которого с высоты пяти метров сорвался школьник. Мальчик получил тяжелейшие травмы позвоночника и переломы рук и ног.

– В 2018 году обвиняемый принят на должность педагога дополнительного образования отдела спорта, туризма и технического творчества детского-юношеского центра. 30 марта 2022 года мужчина дал указания несовершеннолетнему учащемуся надеть специальное снаряжение, после чего поставил задачу преодолеть дистанцию «Пешеходная», при прохождении которой подросток сорвался с высоты более 5 метров на пол помещения тренировочного зала, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В результате ребенок получил комплекс тяжких телесных повреждений, в том числе множественные переломы грудных позвонков, а также конечностей.

С места происшествия ребенок был доставлен в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый и его защитник в полной мере ознакомлены с материалами. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – уточнила Буянова.