







Засветившийся в скандальном видео на ИА «Высота 102» мусорщик-нелегал установлен и задержан в Волгоградской области инспекторами ГИБДД. Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 44-летний житель Волжского.





– Полицейские провели проверку по заявлению о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. В дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому поступило заявление от представителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В заявлении сообщалось о том, что водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» регулярно выгружает мусор вне специально отведенных мест - на пустыре в промышленной зоне, - сообщили в главке.

Злостный нарушитель природоохранного законодательства попал на видеокадры, которые прислали в редакцию читатели информагентства. Материал «Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видео» был опубликован месяц назад. Сразу после обнародования этой записи в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области сообщили, что провели проверку с выездом на место стихийного полигона для фиксации объема и классификации сброшенных отходов. Тогда сообщалось, что собранная инспекторами информация, а также материалы, оформленные по результатам выездного обследования, направлены в полицию Волжского для возбуждения дела.













Напомним, ИА «Высота 102» опубликовало эксклюзивные кадры, снятые жителями Волжского, как «КАМАЗ» сгружает мусор в промышленной зоне. На этом месте уже появилась несанкционированная свалка, «достойный» вклад в которую уже давно вносит и водитель-нелегал. Так, по свидетельству горожан, он регулярно загружается отходами, а затем сваливает их на пустыре или в камыши, не особо прячась от посторонних глаз. Один рабочий день нелегала, который на этот раз загрузился мусором на Оломоуцкая в Волжском, и сняли волжане. Они зафиксировали факт погрузки отходов, а также куда их вывалил нелегальный мусорщик.

За сброс грузовым автомобилем отходов на почву административным кодексом предусмотрен штраф в размере от 40 тысяч до 120 тысяч рублей. При поступлении составленного протокола в комитет виновное лицо будет привлечено к установленной законом ответственности. Кроме того, нарушителю будет предъявлен для возмещения расчет вреда, причиненного почвам.

- В отношении нарушителя полицейскими составлен административный протокол по ст. 8.2. КоАП РФ. Материалы направлены в комитет природных ресурсов для рассмотрения, - уточнили в полиции.

По мнению перевозчиков отходов, работающих в легальном секторе, такие «серые» мусорщики неплохо зарабатывают, так как вывозят мусор на пустыри, множа несанкционированные свалки, по бросовым ценам, что заказчиков вполне устраивает.

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Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»



