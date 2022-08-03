Экология

Нелегального мусорщика из Волжского после публикации ИА «Высота 102» найдут и накажут

Экология 03.08.2022 15:29
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03.08.2022 15:29


Нелегального мусорщика, который попал на видеокадры, снятые читателями ИА «Высота 102», найдут и накажут. Как сообщили информагентству в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сотрудники ведомства провели проверку информации, изложенной в публикации «Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видео», с выездом на место стихийного полигона  для фиксации объема и классификации сброшенных отходов. 



Собранная информация, а также материалы, оформленные по результатам выездного обследования, направлены в полицию Волжского для возбуждения дела. Отметим, что за сброс грузовым автомобилем отходов на почву административным кодексом предусмотрен штраф в размере от 40 тысяч до 120 тысяч рублей. При поступлении составленного протокола в комитет виновное лицо буде привлечено к установленной законом ответственности. Кроме того, нарушителю будет предъявлен для возмещения расчет вреда, причиненного почвам, – сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды.

Напомним, ИА «Высота 102» опубликовало эксклюзивные кадры, снятые жителями Волжского, как «КАМАЗ» сгружает мусор в промышленной зоне. На этом месте уже появилась несанкционированная свалка, «достойный» вклад в которую уже давно вносит и водитель-нелегал. Так, по свидетельству горожан, он регулярно загружается отходами на улице Оломоуцкой, а затем сваливает их на пустыре, не особо прячась от посторонних глаз. 

По мнению перевозчиков отходов, работающих в легальном секторе, такие «серые» мусорщики неплохо зарабатывают, так как вывозят мусор на пустыри, множа несанкционированные свалки, по бросовым ценам, что заказчиков вполне устраивает. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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