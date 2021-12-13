Жителей создаваемой резервации в Волгограде услышал глава СК РФ





Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ситуации с нарушением прав жителей поселка Горьковский Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ. Из-за строительства новой ветки железнодорожных путей часть жителей поселка будет отрезана от инфраструктуры: школ, магазинов, детских садов. При этом сообщается, что на жалобы жителей поселка никто не реагирует, говорится в пресс-релизе ведомства. Жители поселка Горьковский, узнав об этом, не могли сдержать радости. «Неужели, наконец-то, нас услышали? Может быть, следователи заставят чиновников и представителей РЖД повернуться к нам лицом, а не строить дорогу и не превращать часть нашего поселка в резервацию, не обращая внимания на то, что с нами будет?», - высказались волгоградцы.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» рассказало о направлении жалоб жителей поселка Горьковский президенту России Владимиру Путину, главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову, в которых они обвинили чиновников администрации Волгограда и Волгоградской области, а также руководство РЖД в нежелании решать проблемы жителей заполотновской части населенного пункта, которая уже в ближайшее время может превратиться в резервацию. После строительства второй ветки железной дороги и закрытия переезда жители этой территории будут лишены возможности доехать до магазинов, больниц, школ и детских садов, расположенных в поселке. «Чтобы купить хлеб, нам придется ехать за 15 километров в центр поселка», - сообщили волгоградцы главе СК. Куда именно они не смогут уже в ближайшее время добраться, жители поселка изобразили на схеме. Представители железной дороги заявили, что вместо переезда останется лишь пешеходный переход. Однако с учетом почти круглосуточного трафика поездов перейти его будет практически нереально. С учетом закрытия переезда и установки шумопоглощающих экранов даже пешком попасть в поселок будет делом крайне проблематичным.





При этом чиновники и представители РЖД, по словам жителей, лишь обещают, что согласуют с Росавтодором возможность обустройства съездов на объездной дороге, которая проходит рядом с поселком, что может частично решить проблему транспортной доступности. Никаких доказательств начатого процесса согласования РЖД и Росавтодора жителям не представлено. В то же время подготовительные работы к строительству второй ветки железной дороги уже начаты. Высоковольтные линии смещаются к домам, расположенным на первой линии дороги, волгоградцы уже лишаются возможности подъехать к своим домовладениям. Жители заполотновской части возмущены, что органы власти и РЖД, куда они обращались со своими жалобами, отмахиваются от их проблем и лишь перекладывают друг на друга ответственность за происходящее.



