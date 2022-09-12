Житель Ростовской области скончался в гостинице по дороге домой. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК России по Волгоградской области, мужчина остановился в придорожном отеле на ночлег. Труп его обнаружила горничная утром 10 сентября.

По сведениям официального представителя волгоградского СУ СКР Дарьи Буяновой, в гибели мужчины разбираются следователи Суровикинского района.

– 44-летний мужчина обнаружен мертвым в одном из номеров гостиницы, расположенной на 137-ом федеральной автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский», – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Житель Ростовской области заселился в гостиницу днем 9 сентября и собирался, с его слов, утром на следующий день уехать на рейсовом автобусе в Ростов-на-Дону. Утром 10 сентября тело обнаружила горничная, пришедшая убирать номер.

По предварительным данным СУ СК России по Волгоградской области, на теле умершего не обнаружено повреждений, которые свидетельствовал бы о криминальном характере

– Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти, организована проверка, – уточняет официальный представитель СУ СКР.