В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивец

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, который из ревности избил до смерти 40-летнюю подругу. Преступление было совершено 31 мая на одной из дач в Тракторозаводском районе.

– Житель Волгограда обвиняется в совершении убийства. По данным следствия, 31 мая обвиняемый совместно со своей сожительницей находился на территории дачного участка в одном из СНТ, где между ними на почве ревности произошел словесный конфликт, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В ходе ссоры обвиняемый избил женщину, в следствие чего она скончалась.

Эксперты установили, что мужчина нанес возлюбленной не менее двух десятков ударов.