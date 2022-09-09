Расследования

В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивец

Расследования 09.09.2022 14:20
0
09.09.2022 14:20


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, который из ревности избил до смерти 40-летнюю подругу. Преступление было совершено  31 мая  на одной из дач в Тракторозаводском районе. 

– Житель Волгограда обвиняется в совершении убийства. По данным следствия, 31 мая обвиняемый совместно со своей сожительницей находился на территории дачного участка в одном из СНТ, где между ними на почве ревности произошел словесный конфликт, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В ходе ссоры обвиняемый избил женщину, в следствие чего она скончалась. 

Эксперты установили, что мужчина нанес возлюбленной не менее двух десятков ударов.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.09.2022 16:51
Расследования 09.09.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2022 10:36
Расследования 09.09.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2022 09:54
Расследования 09.09.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2022 15:33
Расследования 08.09.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2022 12:44
Расследования 08.09.2022 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2022 08:30
Расследования 08.09.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 17:40
Расследования 07.09.2022 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 16:53
Расследования 07.09.2022 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 15:58
Расследования 07.09.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 14:18
Расследования 07.09.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 11:12
Расследования 07.09.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 06:26
Расследования 07.09.2022 06:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2022 15:37
Расследования 06.09.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2022 09:58
Расследования 06.09.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 20:06
Расследования 05.09.2022 20:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:30
«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи СлавыСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатовСмотреть фотографии
16:51
В деле о расстреле водителя в Жилгородке Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
16:34
Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушкаСмотреть фотографии
16:25
Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею ДмитриенкоСмотреть фотографии
16:17
Роскосмос включил Волгоград в десятку самых зеленых мегаполисов РоссииСмотреть фотографии
15:29
Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
15:04
Юных волгоградцев в управлении ФСБ просветили о жизни Феликса ДзержинскогоСмотреть фотографии
14:49
На набережной Волгограда экстренно наводят чистоту ко Дню городаСмотреть фотографии
14:36
Ночные заморозки до -3 нагрянут в Волгоградскую область 10 и 11 сентябряСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивецСмотреть фотографии
13:26
Враг не проскочит: посты ДПС со сверхумными радарами появятся на волгоградских дорогахСмотреть фотографии
13:25
Спортивной школе «Колизей» в Кировском районе Волгограда исполняется годСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде похоронили погибшего на Украине Александра ШутоваСмотреть фотографии
12:53
Экс-мэр Виталий Лихачев стал 45-м почетным гражданином ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгограде наградили двоих добровольцев, участвовавших в СВОСмотреть фотографии
11:14
Сдавал назад: в Волжском КАМАЗ протаранил трамвай № 7Смотреть фотографии
10:39
В Волгограде на борьбу с уличными потопами призовут роботовСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области женщина погибла, пытаясь согреться в собственном домеСмотреть фотографии
10:22
«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
Всем оставаться на местах: вуз в центре Волгограда проверили из-за угроз без эвакуацииСмотреть фотографии
09:55
400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участкиСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем КараваевымСмотреть фотографии
09:54
«Нас выживают из дома»: под Волгоградом органы разбираются в конфликте многодетной семьи с цыганамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгоградской области ночами похолодает до нуляСмотреть фотографии
08:03
Вторая сирота из Волгограда попросила у Бастрыкина квартируСмотреть фотографии
21:33
Росстат: реальные денежные доходы населения Волгоградской области снизились на 1,2%Смотреть фотографии
20:47
Куда сходить и что посмотреть 9 сентября в Волгограде: праздничная программаСмотреть фотографии
20:06
Худеем к зиме: в волгоградских магазинах за неделю подорожала половина продуктовСмотреть фотографии
 