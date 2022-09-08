«Просто игрались»: полиция задержала волгоградца, стрелявшего на остановке

В Волгограде полицейские установили личность молодого человека, который 4 сентября устроил стрельбу на остановке в Дзержинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался ранее судимый житель Городища. Напомним, что инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

– Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Волгограду установили личность повредившего остановочный павильон. Им оказался 22-летний житель Волгоградской области, – сообщили в пресс-службе главка полиции. – В содеянном он сознался, пояснив, что выстрел из принадлежащего ему пневматического пистолета произвел по неосторожности.

Оружие у неосторожного стрелка уже изъято. Полицейскими составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

– Материалы переданы в суд для рассмотрения, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Ущерб, причиненный в результате порчи городского имущества, оценен в 15 000 рублей.