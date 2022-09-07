В Волгограде продавщица магазина прогнала грабительницу с ножом

Расследования 07.09.2022 14:18
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07.09.2022 14:18
В Кировском районе Волгограда полицейские задержали подозреваемую в разбойном нападении на продуктовый магазин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 29 августа неизвестная женщина, находясь в магазине по ул. Кирова, под угрозой ножа потребовала от продавца выручку. Получив отпор, злоумышленница скрылась.
Камеры видеонаблюдения, установленные внутри торговой точки, зафиксировали действия преступницы и отважную продавщицу, которая с помощью разделочной доски выгнала грабительницу.
Ею оказалась 39-летняя неоднократно судимая местная жительница. Она созналась в содеянном.
Разбойнице грозит до восьми лет лишения свободы.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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