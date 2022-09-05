Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области проверить доводы жителей Кировского района, выступающих за возвращение троллейбуса № 18, связывавшего два района областного центра вплоть до 2017 года. В ответ на обращение горожан руководитель СКР озадачил волгоградских коллег проверкой.

– Жители Волгограда направили обращение руководству СК России о разрушенной, по их мнению, контактной троллейбусной сети в одном из районов города. Жители утверждают, что неустановленными лицами проводилось целенаправленное разрушение энергохозяйства троллейбусного движения, что повлекло причинение ущерба городскому хозяйству и нарушение прав жителей Кировского района Волгограда, – сообщили в пресс-службе СК России. – Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Семенову В.И. организовать проверку по изложенным в обращении доводам и представить доклад о ситуации.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, сегодня, 5 сентября, жители Кировского района Волгограда сообщили о том, что направили жалобу Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности директора МУП "Метроэлектротранс". Ранее сообщалось об обращении волгоградцев с той же проблемой в Госдуму РФ.

Фото: пресс-служба СК России