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Бастрыкин поручил главе СУ СКР разрешить транспортную проблему волгоградцев

Главное 05.09.2022 15:05
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05.09.2022 15:05


Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области проверить доводы жителей Кировского района, выступающих за возвращение троллейбуса № 18, связывавшего  два района областного центра вплоть до 2017 года. В ответ на обращение горожан руководитель СКР озадачил волгоградских коллег проверкой. 

Жители Волгограда направили обращение руководству СК России о разрушенной, по их мнению, контактной троллейбусной сети в одном из районов города. Жители утверждают, что неустановленными лицами проводилось целенаправленное разрушение энергохозяйства троллейбусного движения, что повлекло причинение ущерба городскому хозяйству и нарушение прав жителей Кировского района Волгограда, – сообщили в пресс-службе СК России. – Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Семенову В.И. организовать проверку по изложенным в обращении доводам и представить доклад о ситуации.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, сегодня, 5 сентября, жители Кировского района Волгограда сообщили о том, что направили жалобу Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности директора МУП "Метроэлектротранс".  Ранее сообщалось об обращении волгоградцев с той же проблемой в Госдуму РФ. 

Фото: пресс-служба СК России

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