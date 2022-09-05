Жители Кировского района Волгограда обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Константина Шостака. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение кировчан, поводом для уголовного преследования жители считают демонтаж контактной линии троллейбуса, который когда-то функционировал в районе, однако затем по решению городских властей был ликвидирован.

Как подчеркивается в обращении, с конца июня и до конца августа неизвестные люди в ночное время, используя автомобили, номер одного из которых был закрыт тканью, привели в полную негодность электрооборудование по улице 64-ой Армии от остановки «Угол парка» до ТРЦ «Акварель».

Кировчане обращают внимание, что гендиректор МУП «Метроэлектротранс», подписав приказ о демонтаже контактной линии, нарушил права и интересы жителей района. И его действия, как считают подписавшиеся, подпадают под статьи 158, 167, 285-286 УК РФ. Жители увидели в этом признаки таких преступлений, как кража, умышленное уничтожение имущества, а также злоупотребление должностными полномочиями.

- Контактная сеть троллейбусов в Кировском районе является самой новой и находилась в технически идеальном состоянии, также как и вся троллейбусная инфраструктура в Кировском районе. Троллейбусная сеть является саморегулирующейся, то есть имеет современные автоматические регуляторы напряжения, что полностью опровергает информацию должностных лиц о том, что якобы контактная сеть угрожает безопасности движения, - цитата из письма.

Жители Кировского района возмущены тем, что городские власти приняли решение о ликвидации троллейбуса №18, проигнорировав просьбы и требования волгоградцев. Этот вид транспорта, напоминают горожане, являлся основным магистральным транспортом Кировского и Советского районов, троллейбусы выполняли социально значимую функцию в обществе и играли большую роль в комфортных и качественных условиях проживания для граждан.

- Движение троллейбусов обеспечивало транспортное сообщение жителей Кировского и Советского районов с раннего утра до поздней ночи, троллейбусы ходили с интервалом 5 минут, - вспоминают они. - Кроме того, за возрождение троллейбуса выступают и социальные районные учреждения.

Под обращением к главе СК Александру Бастрыкину поставили подписи сотни жителей Кировского района на 15 листах.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что жители Кировского района обратились в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос восстановления троллейбусного маршрута.

Напомним, троллейбус № 18 был ликвидирован в Кировском районе Волгограда весной 2017 года, несмотря на протесты жителей.

Прекращение функционирования электротранспорта в Кировском районе власти города, аргументировали тогда в первую очередь снижением пассажиропотока и увеличением себестоимости перевозок на этом маршруте. Жителям этой территории оставили лишь транзитные автобусные маршруты.

Кировчане до сих пор жалуются на переполненные автобусы и слишком длинные интервалы в движении автобусов. И продолжают борьбу за возрождение троллейбуса.