Волгоградские спасатели вызволили провалившегося в трубу котенка

Котенка, попавшего в ловушку, освободили волгоградские спасатели. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении «Служба спасения Волгограда», сигнал о происшествии поступил 3 сентября в 11.16 ч. на пульт диспетчера. На улице Дундича в Тракторозаводском районе около дома №24 в полую металлическую опору въездных ворот свалился котенок. Вытащить его горожане не смогли и обратились за помощью к спасателям.

Прибывшая на место оперативная группа Северного аварийно-спасательного формирования в течение нескольких минут с помощью бензореза вырезали фрагмент трубы и вызволили животное. Животное не пострадало.

Спасатели не раз оказывали помощь домашним и диким животным, попавшим в беду. Так, в феврале текущего года бойцы Северного АСФ спасли дикую косулю, застрявшую в металлической ограде по ул. Дзержинского, в середине декабря минувшего года другая косуля попала в «плен» ограды детского сада в Красноармейском районе. В 2019 году сотрудники службы спасения помогли молодой косуле, приплывшей в городские кварталы Кировского района с острова Сарпинского. Все животные были освобождены и выпущены на волю.

Справка. На территории Волгограда действуют три аварийно-спасательных формирования - Центральное, Южное и Северное. Суточное дежурство осуществляют аварийно-спасательные группы, готовые сразу после поступления сигнала выехать для проведения спасательных работ. Все спасатели имеют необходимую подготовку для выполнения задач различной степени сложности по ликвидации аварийных ситуаций, оказанию помощи пострадавшим на местах чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и катастроф природного и техногенного характера.