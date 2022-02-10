Происшествия

В Волгограде самец косули попал в ловушку во дворе частного дома

Происшествия 10.02.2022 07:53
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10.02.2022 07:53


В Волгограде спасли самца косули, застрявшего в заборе домовладения в поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, из единой дежурной диспетчерской службы поступил звонок о происшествии и на место выехала группа в составе государственных охотинспекторов и сотрудников подведомственного учреждения "Облохота".  После того, как животное было поймано, ветеринар провел обработку ран и ссадин на его теле – бегая между заграждениями, самец поранился. В этот же день  был перевезен в зону охраны охотничьих ресурсов Дубовского района и выпущен на волю.
Надо отметить, что это не первый случай обнаружения дикого животного в черте города. Недавно похожий случай произошел в Тракторозаводском районе, ранее – в Красноармейском. Кроме того, в черте города жители наблюдают и других диких животных, в частности, лисиц. Специалисты обращают внимание: отлавливать диких зверей самостоятельно строго запрещено – это очень опасно. Достаточно позвонить по телефону в Волгограде 95-95-81 и сообщить о случившемся профессионалам.              


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