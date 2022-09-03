







Росстат опубликовал свежие данные о динамике среднемесячной номинальной начисленной зарплаты сотрудников волгоградских организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, так, в июне 2022 года в регионе этот показатель составил 44264 рубля. Это больше, чем было в мае, на 7,4%. Тогда размер средней зарплаты составил 41263 рубля.





Как следует из данных Росстата, волгоградцы смогли также существенно увеличить свои сбережения. Так, во втором квартале доля прироста сбережений населения во вкладах в объеме текущих денежных доходов составила 9,6%. Это больше, чем было во втором квартале 2021 года – 5,3%.





В первом же квартале 2022 года наблюдалась другая тенденция – отток сбережений жителей региона зафиксировали на отметке 6,8%.