В Волгограде врачи больницы скорой медицинской помощи № 7 продолжают лечение троих подростков, пострадавших 31 августа при лобовом столкновении иномарок в Дубовском районе. Тактику оказания медпомощи волгоградские специалисты, по сведениям облздрава, согласовали с московскими коллегами.

– Двое детей продолжают лечение в условиях реанимации больницы №7, третий ребёнок остается в хирургическом отделении данного лечебного учреждения, – прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Тактика лечения согласована посредством телемедицинской консультации с федеральной клиникой.

Несмотря на тяжелейшие травмы, полученные в результате ДТП годовалым ребенком, врачи сегодня уже более оптимистичны в прогнозах. Младенец остается в Дубовской ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.

– Ребенок 2021 года рождения продолжает лечение в реанимации, – сообщили в облздраве. – Специалистам центральной районной больницы удалось стабилизировать состояние маленького пациента.

Напомним, что столкновение двух иномарок произошло на федеральной трассе рано утром. По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 39-летний водитель Hyundai NF из Уфы предпринял экстренное торможение на своей полосе, после чего машину вынесло на встречную полосу, где он врезался лоб в лоб во встречный Opel из Самарской области. На месте аварии погиб 39-летний пассажир Hyundai.