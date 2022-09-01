Мошенники идут в атаку: как распознать и что делать





Сообщения о новых пострадавших от действий телефонных мошенников появляются в новостных лентах практически ежедневно. Жертвой психологической атаки может стать любой человек, но чаще всего на уловки мошенников попадаются люди старшего возраста.

«Высота 102» неоднократно сообщала о подобных случаях. К счастью, иногда на помощь приходят неравнодушные волгоградцы. Так, недавно сотрудник МТС предотвратил перевод телефонным аферистам от доверчивой пенсионерки в сумме 260 тысяч рублей.

— Я обратил внимание, что пожилая женщина собирается через терминал перевести крупную сумму. Это вызвало у меня беспокойство. Расспросил ее о цели перевода. А, когда узнал, в чем дело, убедил ее обратиться в полицию. Что она и сделала. И, как оказалось, правильно – женщина, действительно, чуть не стала жертвой мошенников,— рассказал Виталий, сотрудник салона сотовой связи МТС.

Мы решили напомнить читателям, как противостоять мошенникам.

Как распознать обман

Аферисты выходят на контакт ночью либо рано утром, когда человеку бывает трудно сразу критически воспринять сообщение. Они задают много вопросов, сами выдают информацию частями, торопят с ответным действиями.

При этом, используя вполне официальную информацию про политику, изменение законов, ковидную обстановку, играют на эмоциях и фобиях своих жертв.

Самые распространенные схемы

• Звонок из банка /службы безопасности / кредитной организации

Сообщают, что счет арестован или кто-то взял на ваше имя кредит. Просят сообщить CVC-код и срок действия банковской карты, дабы якобы аннулировать эти действия и спасти ваши сбережения. Это ни в коем случае делать нельзя! Равно как не поддаваться на уговоры перевести деньги на какой-то «безопасный счёт»

• Неприятности с близкими

Самый распространенный вариант. «Беда! Срочно нужны деньги!» – такое сообщение может прийти в мессенджерах или соцсетях. Даже могут позвонить «голосом» близкого человека.

• Новость о выигрыше

Кого не обрадует такая весть, особенно, если речь идет о крупном подарке. Но с вас потребуют деньги за доставку или данные карты для перевода этой фантастической суммы.

• Звонок или сообщение от госслужб

Мошенники представляются сотрудниками Госуслуг, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, медицинских или даже правоохранительных служб и просят назвать данные карты, чтобы перечислить социальные выплаты или компенсации.

• Просьба о помощи

Нередко мошенники пытаются выманить ваши деньги под видом «сборов» на лечение детей, животных, помощь беженцам и погорельцам.

Как не стать жертвой мошенников?

• Никогда не принимайте решений в эмоциях. Попросите перезвонить через полчаса. За это время надо успокоится и включить критичное мышление, а еще лучше, позвонить своим близким, знакомым, рассказать о произошедшем.

• Не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. У банков есть информация о ваших картах. Есть сомнения? Звоните на «горячую» линию банка.

• «Привяжите» карты ваших пожилых родственников к вашему номеру, установите лимит на снятие наличных.

• Расскажите детям о мошенниках и способах их действий.

• Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод.

Если вы будете следовать этим инструкциям, то вы никогда не попадетесь на удочку мошенников, а ваши деньги, сбережения и счета останутся в полной безопасности.



