Мошенники идут в атаку: как распознать и что делать

Полезно знать 01.09.2022 12:02
0
01.09.2022 12:02
Сообщения о новых пострадавших от действий телефонных мошенников появляются в новостных лентах практически ежедневно. Жертвой психологической атаки может стать любой человек, но чаще всего на уловки мошенников попадаются люди старшего возраста.
«Высота 102» неоднократно сообщала о подобных случаях. К счастью, иногда на помощь приходят неравнодушные волгоградцы. Так, недавно сотрудник МТС предотвратил перевод телефонным аферистам от доверчивой пенсионерки в сумме 260 тысяч рублей.
— Я обратил внимание, что пожилая женщина собирается через терминал перевести крупную сумму. Это вызвало у меня беспокойство. Расспросил ее о цели перевода. А, когда узнал, в чем дело, убедил ее обратиться в полицию. Что она и сделала. И, как оказалось, правильно – женщина, действительно, чуть не стала жертвой мошенников,— рассказал Виталий, сотрудник салона сотовой связи МТС.
Виталий Москаль за активную гражданскую позицию и проявленную бдительность отмечен региональным ГУ МВД.
Мы решили напомнить читателям, как противостоять мошенникам.
Как распознать обман
Аферисты выходят на контакт ночью либо рано утром, когда человеку бывает трудно сразу критически воспринять сообщение. Они задают много вопросов, сами выдают информацию частями, торопят с ответным действиями.
При этом, используя вполне официальную информацию про политику, изменение законов, ковидную обстановку, играют на эмоциях и фобиях своих жертв.
Самые распространенные схемы
• Звонок из банка /службы безопасности / кредитной организации
Сообщают, что счет арестован или кто-то взял на ваше имя кредит. Просят сообщить CVC-код и срок действия банковской карты, дабы якобы аннулировать эти действия и спасти ваши сбережения. Это ни в коем случае делать нельзя! Равно как не поддаваться на уговоры перевести деньги на какой-то «безопасный счёт»
• Неприятности с близкими
Самый распространенный вариант. «Беда! Срочно нужны деньги!» – такое сообщение может прийти в мессенджерах или соцсетях. Даже могут позвонить «голосом» близкого человека.
• Новость о выигрыше
Кого не обрадует такая весть, особенно, если речь идет о крупном подарке. Но с вас потребуют деньги за доставку или данные карты для перевода этой фантастической суммы.
• Звонок или сообщение от госслужб
Мошенники представляются сотрудниками Госуслуг, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, медицинских или даже правоохранительных служб и просят назвать данные карты, чтобы перечислить социальные выплаты или компенсации.
• Просьба о помощи
Нередко мошенники пытаются выманить ваши деньги под видом «сборов» на лечение детей, животных, помощь беженцам и погорельцам.
Как не стать жертвой мошенников?
• Никогда не принимайте решений в эмоциях. Попросите перезвонить через полчаса. За это время надо успокоится и включить критичное мышление, а еще лучше, позвонить своим близким, знакомым, рассказать о произошедшем.
• Не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. У банков есть информация о ваших картах. Есть сомнения? Звоните на «горячую» линию банка.
• «Привяжите» карты ваших пожилых родственников к вашему номеру, установите лимит на снятие наличных.
• Расскажите детям о мошенниках и способах их действий.
• Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод.
Если вы будете следовать этим инструкциям, то вы никогда не попадетесь на удочку мошенников, а ваши деньги, сбережения и счета останутся в полной безопасности.
Позовите профессора: язвенная болезнь у детей. Почему болят животики?30.08.2022 08:02
Полезно знать 30.08.2022 08:02
Как уволиться с работы, чтобы это не отразилось на карьере26.08.2022 16:06
Полезно знать 26.08.2022 16:06
Какое оборудование востребовано на складе18.08.2022 13:04
Полезно знать 18.08.2022 13:04
ГК «Волгострой» строит кварталы с хорошей историей12.08.2022 09:24
Полезно знать 12.08.2022 09:24
Опережая своё время: шины Continental всегда на два шага впереди09.08.2022 11:44
Полезно знать 09.08.2022 11:44
Жара под 40 продержится в выходные в Волгоградской области06.08.2022 08:32
Полезно знать 06.08.2022 08:32
Отдых на любой вкус: за что туристы полюбили Тбилиси05.08.2022 17:08
Полезно знать 05.08.2022 17:08
Советы для бизнеса по использованию бизнес-карт04.08.2022 09:57
Полезно знать 04.08.2022 09:57
Сертификация фруктов: правила и процедуры28.07.2022 20:16
Полезно знать 28.07.2022 20:16
Самые высокооплачиваемые профессии: кто на что учился27.07.2022 20:02
Полезно знать 27.07.2022 20:02
Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалий24.07.2022 20:24
Полезно знать 24.07.2022 20:24
Отдых в столице: водные прогулки22.07.2022 12:22
Полезно знать 22.07.2022 12:22
Фильм «Отчаянные дольщики» — острая сатира с привкусом драмы18.07.2022 18:27
Полезно знать 18.07.2022 18:27
В Волгограде и области на выходные будет не жарче +3316.07.2022 08:01
Полезно знать 16.07.2022 08:01
Регистрация бизнеса «под ключ» в Тинькофф13.07.2022 16:55
Полезно знать 13.07.2022 16:55