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Волгоградским мастерам по маникюру дали советы, как выбрать главный гаджет красоты

Полезно знать 01.04.2024 15:20 Реклама
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01.04.2024 15:20 Реклама


Спрос волгоградцев на услуги различных мастеров красоты с каждым годом продолжает расти. Одной из самых популярных остается услуга маникюра. Но, к сожалению, у мастеров этой отрасли не так много технических помощников, как хотелось бы. И главный из них – это УЗ-мойка. Вот только на рынке представлено множество моделей. Поэтому постоянно возникает вопрос, как выбрать ультразвуковую мойку для маникюрных инструментов, какие есть плюсы и минусы у каждой. Эксперты отрасли дали свои практические рекомендации тем, кто видит себя или уже работает в этой сфере.
Зачем нужна мойка для маникюрных инструментов
Что такое ультразвуковая мойка для маникюрных инструментов и для чего нужна? Технически все просто: ультразвуковая кавитация приводит к образованию в воде небольших пузырьков, которые и производят очистку поверхности. Используется эта технология везде, где требуется быстрая и качественная санобработка инструментов, например, в медицине, микроэлектроники, ювелирном деле и, конечно же, в индустрии красоты. Ультразвуковые ванны для маникюрных инструментов – это один из самых востребованных направлений ее применения.
В чем преимущества УЗ-мойки
Чтобы узнать, как выбрать ультразвуковую мойку, необходимо познакомиться со всеми ее преимуществами. Потенциальным покупателям требуются такие параметры, как быстрая очистка инструментов, 100% удаление всей грязи, санитарная обработка, сохранение целостности покрытия. Сейчас только УЗ-мойка позволяет добиться этих задач с максимальной эффективностью.
Как выбрать качественный гаджет
Отталкиваться при выбора гаджета, прежде всего, надо от потребностей. Поэтому эксперты дают простую и понятную пошаговую инструкцию. 
Во-первых, нужно определить, какой объем нужен. На каждой модели указал внутренний объем в литрах, от 0,5 вплоть до 2,5 литров. Очевидно, чем больше инструментов необходимо обработать за раз, тем объем должен быть больше. При этом надо помнить, что заявленные цифры чуть меньше реальной нагрузки.
Следующим шагом нужно проверить размер корзины. Инструменты в УЗ-мойке помещают в специальную корзину. Поэтому ее размеры должны тоже отвечать потребностям, то есть вмещать инструменты полностью. Хотя нужно этот вопрос тщательно продумать. Стоит ли их загружать в одну большую или купить модель поменьше и разделить все на 2-3 загрузки.
Не менее важный параметр – вес мойки. Кабинет в салоне красоты сам по себе не очень подходит для массивных вещей. Кроме того, ее придется периодически переносить с места на место или вообще прятать каждый раз после работы. Поэтому лучше выбирать модель полегче, но с хорошей частотой ультразвука. От этого показателя зависит качество очистки. Среди моделей, которые предназначены для маникюрных инструментов, преобладают варианты до 50 кГц. Все, что выше, считается избыточным и используются уже ювелирами.
Также стоит обратить внимание на дополнительные параметры устройства. Например, нагрев. Дело в том, что используемые для очищения растворы намного эффективнее, если их подогреть до 60 градусов. Не лишними в работе будут встроенный таймер, дисплей и выбор режимов работы.
О последнем критерии выбора обычно не пишут. Однако надо учитывать, что мойка приобретается для салонов красоты, косметологов и других представителей этой сферы. Значит, просто серый шкаф не подойдет. Она должны обязательно быть еще красивой и изящной. Современные производители хорошо понимают это, и большинство моделей действительно радуют глаз.
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