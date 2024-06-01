Мода на «полковников» постепенно проходит: как телефонные мошенники обманывают волгоградцев

Что, если по телефону вам сообщат об оформлении на ваше имя крупного кредита? Или вдруг обрадуют новостью о выигрыше в многомиллионной лотерее? Этих фраз достаточно для того, чтобы понять - с вероятностью в 99% на связь с вами вышли мошенники. Как меняются их схемы? Кто чаще всего становится жертвой аферистов? И о каких уловках обманщиков нужно знать каждому, расскажем в материале ИА «Высота102».

Сергей К. ( все имена героев изменены по их просьбе – Прим.) справлялся с лавиной рабочих задач, когда ему позвонили с незнакомого номера и, представившись специалистами «Почты России», сообщили о высланном письме от «Госуслуг». Чтобы подтвердить его получение, мужчине нужно было продиктовать код из смс. Сделано! А дальше на его телефон пришло новое сообщение – «В ваш аккаунт произведен вход». Увы, но именно это смс Сергей увидел лишь к концу рабочего дня. Волгоградец спешно собрался в МФЦ и восстановил свой доступ к личному кабинету. Но за несколько часов мошенники провели немалую работу – в первую очередь изменили логин и пароль от «Госуслуг», запросили документы из Пенсионного фонда и собрали все личные данные. В тот же день мужчина написал заявление в полицию и заказал справку из бюро кредитных историй. Успели ли ушлые «почтальоны» взять кредит, он узнает в ближайшее время.

- Телефон остается основным инструментом мошенников. Злоумышленники по-прежнему часто упоминают Центральный Банк, правоохранительные органы, используют актуальную новостную повестку. Правда, стоит отметить, что сейчас их тактика меняется – атаки становятся все более персонифицированными. Теперь они тщательно готовятся к общению со своими будущими жертвами, детально изучают информацию о них на различных ресурсах в сети. Так им проще войти в доверие к человеку и получить доступ к деньгам, - рассказывает начальник отдела безопасности волгоградского отделения Банка России Сергей Пименов. – Основным трендом становятся многоходовые схемы. Например, сначала вам звонит якобы сотрудник полиции и рассказывает легенду о проведении операции по задержанию мошенника. Далее он переключает звонок на «сотрудника» Следственного комитета или Генеральной прокуратуры. Заканчивается разговор с лжеспециалистом Банка России, который под предлогом спасения денег предлагает перевести их на тот самый «безопасный» счет. То есть человека держат «на крючке» в течение нескольких часов или суток, максимально запутывают, отправляют ему фотографии поддельных удостоверений личности, нормативных актов Центробанка.





Фантазия охотников за чужими деньгами не знает границ. Совсем недавно многим горожанам звонили «полковники ФСБ» и «банковские работники». Сегодня же аферисты изобрели новую уловку и замаскировались под сотрудников компаний сотовой связи. Еще одной зацепкой для мошенников становятся старые номера телефонов, привязанные к аккаунтам «Госуслуг». В деталях этой схемы пришлось разбираться волгоградке Марии. Несколько лет назад девушка сменила сотового оператора и забыла о старой сим-карте. Каково же было ее удивление, когда на днях она получила уведомление о взыскании с нее задолженности по кредиту. Разматывая цепочку событий, Мария выяснила, что новые обладатели номера заполучили доступ к ее персональным данным и оперативно оформили кредит на 200 тысяч рублей.

- В последнее время мошенники действительно часто звонят горожанам от имени операторов сотовой связи. Одна из популярных легенд такова: «У нас случился технический сбой, ваш тариф деактивирован, я помогу вам его восстановить», вторая – «У вас закончился срок действия договора, будете ли продлевать?». И в том, и в другом случае я советую включать внутреннего скептика и вспоминать, что обо всех массовых технических сбоях компания уведомляет своих клиентов официально. Как минимум, вам пришлют уведомление в приложении или через смс. Лично обзванивать каждого клиента оператор точно не станет, - отмечает Сергей Пименов. - Важен и тот факт, что договор на услуги оператора бессрочный. Если бы его необходимо было продлевать, то компания обязательно уведомила бы вас об этом заранее. Поэтому при подобных звонках лучше всего положить трубку и сначала поискать подтверждающую информацию. В конце концов, вы всегда можете сами перезвонить в компанию по официальному номеру. Никогда не используйте номер, по которому вам звонили.

Впрочем, даже раскрытые и знакомые многим схемы обмана остаются рабочим инструментом в руках мошенников. Жительница Волгоградской области Елена искала подработку в интернете. Появившееся вскоре предложение о работе в сети она приняла за добрый знак. Правда, для начала ей требовалось скачать приложение и активировать его за девять с половиной тысяч рублей. Собеседники Елены увещевали, что вскоре деньги, конечно же, вернутся на ее счет. Недавно потеряв близкого родственника, женщина ощущала себя словно в тумане и легко соглашалась на предложения аферистов. Когда они посоветовали положить на некий безопасный счет 150 тысяч рублей для появления дополнительных опций, волгоградка едва не потянулась за кредитной картой. Но вовремя опомнилась и позвонила знакомым. К счастью, в этой истории Елена обошлась «малой кровью». Девять с половиной тысяч ей, конечно, никто не вернул. Однако сорвать большой куш мошенникам так и не удалось.

- Мошенники часто предлагают своим потенциальным жертвам легкий и быстрый заработок. Гарантия высокого дохода предусматривает удаленную работу без официального трудоустройства. Единственное требование – наличие банковской карты. Предложения могут быть самые разные: под видом банков, которым нужно выполнить «план по продажам», предлагают людям оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение — например, за три тысячи рублей. Затем включается сетевой маркетинг: приведи друга с картой и получи еще две тысячи. Стоит насторожиться, если вам предлагают работу вне зависимости от образования и опыта, если обещают быструю и легкую прибыль, связанную с получением денег на ваш счет и последующим переводом по реквизитам, - комментирует Сергей Пименов. - К слову, иногда люди вовлекаются в этот процесс и, осознавая свою противоправную деятельность, все же работают с мошенниками. Например, открывают счета для «обналичивания» похищенных денег, сами снимают с них украденные средства и наличными передают третьим лицам, оставляя себе процент. Или по заказу неизвестных забирают наличные у жертв, поверивших в легенду о «безопасном» счете, а потом через банкомат кладут их на указанные реквизиты. Все они являются частью преступной цепочки, потому что вовлечены в обналичивание похищенных денег.





В Банке России уверены, что от встречи с мошенниками не застрахован абсолютно никто. Так, один из банковских сотрудников Волгограда поверил информации об оформляемом на него кредите и переложил на «безопасный счет» 260 тысяч рублей. Увы, но вернуть деньги у него не получилось – перевод был совершен самостоятельно.

- Казалось бы, легендой про «безопасные» счета уже никого не обманешь, настолько она старая. Но все же из раза в раз она находит себе новых жертв. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджере военнослужащему или его близким, и сообщают, что с его счета спишут 195 000 рублей. Эта сумма якобы пойдет на погашение штрафа за нарушение дисциплины либо на выполнение служебных обязанностей. Преступники ссылаются на фейковый указ Президента, более того, они высылают его жертве в качестве подтверждения своих слов. Ну а дальше, как и во многих схемах, мошенники предлагают спасение - временно перевести все накопления с карты на специальный «безопасный» счет. В этом случае важно знать, что работники Центрального Банка не звонят людям, мегарегулятор не работает с гражданами, как с клиентами. Поэтому никаких безопасных счетов для граждан в ЦБ нет и не может быть, - подчеркивает специалист. – Кстати, в прошлом году Банк России проводил исследование, в котором приняли участие 8100 жителей Волгоградской области. Его результаты показали, что среди местных жителей на уловки мошенников чаще попадаются работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода. Мужчины оказывались в числе пострадавших в два раза реже. Среди опрошенных таковых чуть больше 33%. При этом 82% жертв злоумышленников – это городские жители. Большинство участников опроса - люди среднего образования, почти четверть имеют диплом о высшем образовании. 75% жертв – работающие горожане. Такие исследования еще раз подтверждают, что уровень образования и социальный статус не влияют на защиту человека от противоправных действий мошенников. Человек становится более внушаемым и невнимательным в момент сильных эмоций, переживаний и стресса. Абсолютно все обманутые волгоградцы говорили, что в момент разговора с аферистами они были очень уставшими, пребывали в тревожном состоянии или были сильно напуганы.

И наконец напомним об основных «красных флагах», которые подскажут – на том конце провода работают телефонные аферисты.

Первое. Какой бы ни была легенда, вас должно смутить, что на вас вышли сами. Вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции, магазина, портала Госуслуг — насторожитесь. Раз он стал инициатором разговора, значит, ему что-то от вас нужно. Лучший совет в этом случае – не верить на слово незнакомцам.

Второе. С вами говорят о деньгах. Схемы обмана почти всегда связаны с финансами: вам предлагают перевести все деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» инвестировать свои сбережения (на самом деле — попасть в финансовую пирамиду). Истории могут быть совершенно разными, но в конце концов разговор всегда сведется к финансовому вопросу.

Третье. Вас просят сообщить данные. Это могут быть конфиденциальные данные вашей карты, включая срок ее действия и три цифры (CVV-код) с обратной стороны, логины и пароли к личному кабинету на сайте банка или мобильному приложению. И почти всегда — коды из банковских уведомлений. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит конфиденциальные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Если банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или отклонить операцию, и только. «Закрытые» данные для этого не требуются.

Четвертое. Вас выводят из равновесия. Мошенники стремятся вызвать у вас сильные эмоции — напугать или обрадовать. Так они сбивают с толку и притупляют бдительность потенциальной жертвы. Например, сообщают: «Ваш онлайн-банк взломали!», либо, наоборот, огорошивают новостью о внезапном выигрыше в лотерею. Взамен вы должны будете «лишь оплатить небольшой взнос», а для этого — ввести данные банковской карты на сайте. Мошенники создают фишинговые страницы, с помощью которых воруют данные карт и получают доступ к банковским счетам доверчивых пользователей. Горожанам рекомендуют «остудить» голову и противостоять нахрапистым мошенникам здоровым скептицизмом.

Пятое. На вас давят. Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Вас принуждают к чему-то, ставят условия: «сейчас или будет поздно». Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать, подозрительна сама по себе. Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекратить общение. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только накалят обстановку. В этой ситуации разумнее всего не принимать поспешных решений и дать себе время на обдумывание ситуации. Перед принятием решения будет не лишним позвонить на горячую линию банка или изучить официальные документы.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»