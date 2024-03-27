



Двойная порция ужина или калорийный десерт нередко становятся вознаграждением за тяжёлый день. Заедая переживания и тревожные мысли, многие приходят в себя уже над пустой тарелкой. Как не превратить еду в единственный источник радости, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала психолог ГБУЗ ВОДКПБ «Центр психического здоровья детей и подростков» Дарья Луговкина.

В попытке отключиться от внешнего мира и заполучить быструю порцию радости рука передающего тянется за лишним бутербродом, пирожным - список можно продолжать бесконечно. Вместе с калориями человек получает и временное расслабление.

– К перееданию могут привести стресс, напряжение и любые сильные эмоции. При этом человек не в полной мере понимает сигналы своего тела и не осознает, что принесет ему быстрое удовольствие и радость, отвлечет от трудностей, – объясняет Дарья Луговкина. – При сочетании всех этих факторов роль эмоционального регулятора начинает играть еда. Причиной перееданий может быть и нарушение режима приема пищи: к примеру, если вы ели утром , а потом у вас есть время, чтобы поесть только ближе к вечеру, вероятность переесть повышается.

Наряду с тяжестью в желудке последствием переедания может стать угнетенное состояние, чувство вины и стыда перед самим собой.

– Переедания могут быть объективными, когда есть в том числе физические симптомы - сильная тяжесть, тошнота или даже рвота. По самим порциям понятно, что съедено очень много, – уточняет психолог. – Но также случаются и субъективные переедания, когда человек, исходя из своих тревог и переживаний, считает, что съел больше, чем нужно. И с тем, и с другим стоит обратиться к профессионалам, которые могут работать с нарушениями и расстройствами пищевого поведения (психологи, психотерапевты, которые обучались работе с этими сложностями). Специалисты помогут выяснить причину перееданий и наладить отношения с едой и телом.

По словам психолога, плотные ужины и частые перекусы могут войти в привычку и стать ответом на любую стрессовую ситуацию.

– В числе прочего риск перееданий заключается в том, что поведение может закрепиться и часто повторяться в ситуациях стресса или напряжения, – говорит Дарья Луговкина. – Это может привести к сложностям в отношениях со своим телом и с пищей.

Для здоровых отношений с едой водгоградцам советуют хотя бы ненадолго сбавить жизненный ритм и переключить внимание на свое внутреннее состояние.

– При регулярных перееданиях людям в первую очередь нужно включить в свою жизнь немного осознанности: стараться есть медленнее, замечая вкус еды, консистенцию, запахи, – советует специалист. – Постараться, насколько это возможно , наладить режим питания, организовав не меньше трех полноценных приёмом пищи и перекусы. Также важно обращать внимание на свое самочувствие и эмоции. Тогда у человека появится выбор, как помочь себе успокоиться: поесть или прогуляться, почитать, посмотреть фильм, поговорить с близкими. Если же этого окажется недостаточно, то, безусловно, очень важно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»