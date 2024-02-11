Зимой нередко кажется, что у наших внутренних «батареек» кончается заряд. Усталость от груза теплой одежды, уличной серости и «вечной мерзлоты» накладывается на рутинные проблемы и лишает всяких сил. Прилива бодрости и сил человек не ощущает ни после долгого сна, ни даже после отдыха. Как помочь переутомленному организму и вырваться из замкнутого круга, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала клинический психолог Екатерина Башилова-Селезнева.

На возникновение синдрома хронической усталости организм отреагирует ухудшением физического состояния. Настораживающими сигналами станут предгриппозное состояние, скомканный сон, повышенная усталость и ломота в теле.

- Синдром хронической усталости возникает из-за длительных и систематичных стрессов. Поводом для них могут стать с виду незначительные ситуации, которые постепенно накапливаются и вызывают все большее раздражение, - рассказывает клинический психолог. – Например, после пробуждения вы прочитали плохую новость, сели за руль или в общественный транспорт и увидели что-то неприятное на дороге. Приехали на работу и сразу же столкнулись с большим объемом задач. Кстати, женщины перерабатывают намного чаще мужчин – я говорю не только о профессиональных, но и физических перегрузах, подразумевающих домашние дела, занятия с ребёнком. И вроде бы все это – привычная жизненная рутина. Но, проживая эти события изо дня в день на протяжении хотя бы месяца-двух, человек рискует столкнуться с синдромом хронической усталости.

По словам специалиста, заболевание заменяет яркие краски беспросветной серостью. Но есть и хорошие новости - справиться с синдромом хронической усталости все же легче, чем с депрессией или депрессивным состоянием.

- При этом заболевании у человека вроде бы есть физические силы. Но в то же время он ощущает себя в замкнутом круге. Он окончательно погряз в рутине, а его жизнь лишилась всяких красок, - говорит психолог. - Если выбраться из этого состояния самостоятельно не получается, я бы рекомендовала ни в коем случае не затягивать и обращаться за помощью к специалистам.

Для избавления от синдрома хронической усталости волгоградский психолог советует волгоградцам хотя бы ненадолго замедлить жизненный ритм и поискать золотую середину между давящими «надо» и собственными «хочу».

- Прежде всего я рекомендую человеку отталкиваться от его собственных потребностей. Что он вообще хочет? Весь день не выходить из дома или в одиночку гулять по парку? В этом случае крайне важно найти золотую середину между понятиями «надо» и «хочу», - продолжает Екатерина Башилова-Селезнева. – Долгожданный отдых от заевшей рутины станет первым шагом в борьбе с синдромом хронической усталости. А дальше важно разнообразить серые картинки непривычными и нестереотипными для вас действиями. Вплоть до того, что вы измените исхоженный маршрут до работы, запишитесь на какую-то секцию и внедрите в жизнь новое увлечение. Женщинам я рекомендую добавить в свой образ хотя бы яркую вещь или какую-то нестандартную помаду. Через такие с виду маленькие и непримечательные действия в нашей жизни и происходят серьезные изменения.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»