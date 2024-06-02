



Сохранившиеся в Волгоградской области пещеры остаются едва ли не самыми таинственными, загадочными и манящими туристов объектами. К их официальной истории примешиваются десятки красивых легенд и рассказов старожилов. Одними из известнейших в регионе называют удивительные подземелья Усть-Медведецкого Спасо-Преображенского женского монастыря. Вырытые игуменьей и ее помощниками за долгих 14 лет, они едва не исчезли с лица земли в годы советской власти. Подробнее о судьбе катакомб и их основателей – в материале ИА «Высота102».





История монастыря, ставшего местом притяжения для паломников из разных уголков России, начинается еще в XVII веке. В 1652 году казаки выделили место на строительство обители в основанной ими Межигорской пустыне – на уступе между холмами. Для защиты от «гулящих людей» ее оградили рвом и валом.

– По преданию, которое приводит отец будущей игумении Арсении Михаил Себряков, в 1670 году Степан Разин позарился на ценности в обители. Однако добраться до нее в тот же день ему помешала разыгравшаяся буря, – рассказывает сотрудник Волгоградской епархии, кандидат философских наук Сергей Иванов. – Той же ночью он увидел сон: перед ним предстала Божья Матерь, пригрозившая ему слепотой и судом Божиим. Наутро Разин явился в монастырь с миром, покаялся в своих намерениях и даже принес в дар Казанской иконе Божией Матери серебро и два фунта жемчуга для украшения убруса. В некоторых преданиях говорится также о якобы оставленным атаманом перстне.

Спустя столетие, в ночь под Пасху, над монастырем нависла смертельная угроза. Заваленный подмытой горой, он начал сползать в Дон. К счастью, в этот момент все насельники были на утренней молитве и успели спастись. Вскоре по благословению епископа Феофилакта братия отстроила новое здание, поставив его на полверсты выше прежнего. А в 1785 году обитель на берегу Дона официально стала женским Усть-Медведицким монастырем.

– Расцвет Усть-Медведицкого монастыря начинается с приходом игумении Арсении, в миру Анны Михайловны Себряковой – дочери богатейшего помещика Войска Донского Михаила Себрякова. За несколько лет, еще будучи послушницей, она вместе с паломницами пешком дошла до Кременской Вознесенской обители, а потом и до Киево-Печерской лавры. А еще до принятия поста настоятельницы будущая святая вела большую работу в самом монастыре, заботясь и о преподавании в монастырском училище для девочек, и о храмостроении, – говорит Сергей Иванов.





С именем игуменьи Арсении и связана история знаменитых пещер. В 1874 году она вместе с монахинями Никодимой, Агнией и Викториной занялась созданием подземного комплекса, подобному тому, что был в Киево-Печерской лавре. Сегодня трудно представить, какой труд проделывали сестры – при свете лампады ходы копали едва ли не вручную.

– В пещерах, олицетворявших собой страдания крестного пути Христа и Девы Марии, монахиня Арсения планировала принять схиму, однако никто из архипастырей не отпустил ее на покой – ведь управлять монастырем ей удавалось безупречно, – комментирует кандидат философских наук. – Вероятнее всего, пещерницы основали новый комплекс на базе уже имевшихся старых ходов. В Серафимовиче до сих пор ходят легенды о том, что казаки использовали пещеры, как катакомбы, и оставляли в них гробы на цепях. По преданиям, многокилометровые и разветвленные ходы, которые могли применяться и как фортификационные сооружения, шли под всей станицей и выходили на окраину к монастырю.

Вырытые монахинями пещеры идеально подходили для уединения и жизни в аскезе. Стены и потолки в них были оштукатурены, кирпичный пол залит бетоном. В подземелье создали кельи и заложили помещение под храм – обустроить его в церковь Воздвижения Креста Господня игуменья Арсения уже не успела. По оставшимся в ходах железным петлям исследователи предположили, что некоторые комнаты затворялись дверями.

– По рассказам старожилов, в одной из сохранившихся ниш хода, так называемом «колодце», в стену встроили плачущую икону Богородицы из мрамора. Слезы из ее глаз капали в специальный сосуд, – уточняет волгоградский краевед. – А главной святыней этих пещер считается камень игуменьи Арсении. Легенда гласит, что во время молитвы она увидела план будущих пещер и собора. По еще одной версии, Пресвятая Богородица явилась в облаке на камне и опустила его на землю. На этой плите сохранились отпечатки коленей и ладоней – современные монахини рассказывают, что это следы самой Божией Матери.





В советское время живописный монастырь на берегу Дона пережил немало испытаний. Став легкой добычей для охотников за золотом, он потерял почти все – лишь после войны на колокольне собора нашли часть богослужебных книг. Кладоискательская лихорадка развернулась и вокруг пещер.

– Местные жители говорили, что в 30-х годах в монастырских ходах заблудились и исчезли несколько искателей ценностей. В 60-е годы после взрыва бульдозер засыпал начинавшийся в овраге вход в подземелье. А спустя десятилетие, когда в пещерах нашли полуистлевшее тело, рабочие завалили все известные в них входы, – комментирует Сергей Иванов. – Два взрыва прогремели и в монастырском храме, который за годы советской власти отдавали под исправительную колонию, пионерский лагерь, зернохранилище и птицефабрику. Позже там обустроили электростанцию – после ее варварского демонтажа уникальное здание взорвали. Лишь чудом устоявшие мраморные колонны не позволили упасть потолку и стенам.





Пустующее здание еще долго манило к себе мародеров и случайных туристов. Они оставляли на стенах похабные рисунки и автографы и тащили все, что только можно унести – даже мраморные осколки колонн. Главной и самой желанной целью для кладоискателей оставалось могила схимонахини Ардалионы, которая, по преданию, была похоронена в серебряном саркофаге.

Возрождение обители началось лишь в 90-е годы. Первыми в полуразрушенный монастырь вернулись монахи и послушники. В начале 2000-х году мужской монастырь стал вновь женским. После долгой реконструкции его территория вновь засияла, как настоящая жемчужина Дона. Для паломников открылись не только храмы, но и знаменитые пещеры. Сейчас посетители проходят треть от их общей длины и останавливаются в комнате с «плитой Покаяния».

О загадочной истории катакомб опального монаха Илиодора читайте в отдельном материале.

Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102», Волгоградская епархия, Усть-Медведицкий монастырь