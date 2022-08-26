







Сотрудник салона сотовой связи в Волгограде помог пенсионерке уберечь свои сбережения от посягательств мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении МВД по Волгограду, 28 июля 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 1 Тракторозаводского района обратилась 65-летняя местная жительниц.





Она сообщила, что неизвестный пытался завладеть ее сбережениями. Звонивший, который представился сотрудником службы безопасности банка сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Для предотвращения операции якобы было необходимо все имеющиеся сбережения перевести на «безопасный счет».





Доверчивая волгоградка выполнила указания звонившего: сняла 260 тысяч рублей со своего счета и хотела перевести деньги через терминал приема платежей, расположенный в офисе одного из салонов сотовой связи.





Однако сотрудник салона Виталий Москаль, уточнив у женщины цель перевода такой крупной суммы, уговорил ее не делать этого, а незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию.





За проявленную бдительность начальник управления МВД России по гор. Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев вручил благодарность Виталию Москаль. Кроме того, мужчина будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор», который проводит ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с общественным советом.







