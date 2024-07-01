



Сразу несколько регионов России накрыло волной ботулизма. На уходящей неделе в Костроме зарегистрировали и первую жертву масштабной вспышки заболевания. В местной больнице умер 21-летний студент, попробовавший злосчастный салат. Можно ли распознать заражённый продукт? Как не пропустить симптомов коварной болезни? И почему готовые блюда врачи считают бомбой замедленного действия? Обо всем по порядку — в материале ИА «Высота 102».

Болезнь, которую называют «быстрым убийцей», поразила несколько сотен жителей Московской области, Казани и Нижнего Новгорода. Самых тяжёлых пациентов перевели на искусственную вентиляцию легких. Причиной массового заражения назвали салаты с фасолью — лобио или салат с тунцом, яблоком и фасолью. Сейчас работа компании, производившей некачественную продукцию, приостановлена.

Залежавшийся на полках салат с майонезом способен довести человека до больницы. Правда, речь в этом случае, скорее всего, пойдет о кишечной инфекции. А вот «спусковым крючком» для ботулизма могут стать консервы и овощные закрутки.

- Чаще всего возбудители ботулизма встречаются в домашней консервации, так как наибольший риск несут связанные с землёй продукты. Из-за недостаточной термической обработки и нарушения технологического процесса к развитию ботулизма также приводит употребление в пищу вяленой и копченой рыбы домашнего посола, — рассказывает врач-инфекционист поликлиники №4 Марина Кирсанова. — К сожалению, готовые блюда из данных продуктов, как и сами продукты, имеют эффект «отложенной бомбы». Если продукт заражён спорами, то они могут храниться годами до момента употребления и скрывать в себе серьёзные риски для человека. Распознать потенциально опасную банку с соленьями не так-то просто, ведь у инфицированных продуктов не меняется вкус, консистенция и внешний вид. А вот наличие бамбажа, то есть газа под пробкой, помутнение рассола должны насторожить потребителей, но отсутствие этого признака далеко не всегда является гарантией качества.

Коварность ботулизма заключается и в том, что на первых порах он не выдает себя характерными симптомами и нередко маскируется под классическим отравление, проявляясь тошнотой, рвотой, болями в животе и жидким стулом.

- Клинические проявления ботулизма могут быть различны. Они зависят не только от организма пациента, но и от количества токсина, который попал в организм. Помимо общего недомогания и симптомов кишечных расстройств, пациенты могут жаловаться на двоение в глазах, двухстороннее опущение век, трудность в движении глазных яблок. А дальше с прогрессированием состояния присоединяются такие симптомы, как трудность в глотании, спутанность речи, изменения голоса, анимичность лица и сухость слизистых. Все это время человек находится в сознании, — констатирует врач-инфекционист. — Важно понимать, что точных, наиболее характерных только для ботулизма симптомов, к сожалению, нет. Состояние пациента прогрессирует критически с течением времени.

Одного лишь перечисления симптомов наверняка хватит для того, чтобы понять — играть с ботулизмом в «кошки-мышки» смертельно опасно. И все же врачи акцентируют внимание — запоздалое лечение может обернуться трагедией.

- В этом случае, без преувеличения, важна каждая минута. Из-за высокого риска летального исхода зараженному ботулизмом требуется срочная госпитализация в стационар. Чем раньше врачи начнут специализированное лечение, тем больше у пациента шансов на скорое выздоровление.

А чтобы минимизировать риски заражения, сотрудники Роспотребнадзора советуют волгоградцам не покупать консервы на рынках или у непроверенных продавцов. Тем, кто делает закрутки самостоятельно, рекомендуют не класть в банки испорченные или гниющие овощи. Кулинарные эксперименты также стоит оценивать весьма критично — уменьшение соли или уксуса, а также сокращение времени тепловой обработки способны сыграть злую шутку.

- Консервы следует хранить в погребе или в холодильнике. Термическая обработка в течение 15-20 минут поможет разрушить токсины, которые могли образоваться в закрутках, — отмечают в ведомстве.

Автор текста: Виктория Чумакова

Фото: из архива ИА «Высота 102»