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Тренды инвестирования 2024 года в готовый арендный бизнес

Полезно знать 26.02.2024 11:13 Реклама
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26.02.2024 11:13 Реклама


Готовый арендный бизнес (ГАБ) позволяет инвестору выстроить индивидуальную систему получения пассивного дохода. Расскажем о тенденциях инвестирования 2024 года в ГАБ.
Падение спроса на жилую недвижимость
Удорожание стоимости строительства привело к повышению цен на рынке новостроек, уже «подтянулся»и вторичный рынок. Инвесторы, которые приобретали квартиры с целью сдачи в аренду, активнее переключаются на другие виды инвестиций в готовый арендный бизнес.
Даже в благополучные времена доходность от сдачи жилой недвижимости в аренду была не слишком привлекательной — на уровне 5-6%. В 2024 г. этот показатель может быть еще ниже из-за высоких цен на покупку жилой недвижимости.
Падение интереса к складской недвижимости
Инвестиции в складскую недвижимость имеют ряд плюсов. Например, складские объекты просты в обслуживании, а договоры с арендаторами, как правило, долгосрочные.
Однако пожар, произошедший в начале 2024 г. на складе Wildberries в Шушарах, показал, какие риски несет в себе складская недвижимость. Помещение площадью 70 тыс. кв. метров выгорело полностью.Эксперты связывают масштаб трагедии, прежде всего, со спецификой продукции, находящейся на складе: упаковка товаров легковоспламеняющаяся, поэтому огонь молниеносно распространился по складу.
Оценив риски, инвесторы все чаще отказываются вкладываться в объекты складской недвижимости.
Повышение интереса к торговой недвижимости
В кризисные времена торговая недвижимость всегда становится защитным активом для инвесторов. Дело в том, что договоры с арендаторами, как правило, имеют привязку к розничному товарообороту (РТО). Повышение цен на товары увеличивает показатели РТО магазинов. Следовательно, поднимаются арендные платежи, а вместе с ними доходы инвесторов. Другими словами, чем больше денег зарабатывает магазин, тем выше арендные платежи.
Некоторые инвесторы отдают предпочтение объектам формата стрит-ритейл. Действительно, товары первой необходимости всегда будут востребованы, продуктовые сетевые магазины экономически наиболее устойчивы в кризис.
Инвестиции в зарубежную недвижимость
В 2022-23 гг. был всплеск интереса к зарубежной недвижимости, и можно предположить, что в дальнейшем увлечение этим типом инвестиций сохранится.
Основная сложность заключается в выборе качественного объекта. Эксперты советуют присмотреться к островной недвижимости, которая всегда будет расти в цене за счет ограниченности предложения. Одно из самых популярных направлений — Бали. Индонезия является крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии с низким показателем годовой инфляции. К проектам на Бали как минимум стоит присмотреться.
Халяльные инвестиции
Это финансовые инструменты, не противоречащие принципам ислама. В халяльных инвестициях самое важное, чтобы принципы ведения финансовой и экономической деятельности компаний, активы которых входят в инвестиционный портфель, соответствовали нормам шариата, а также обладали достаточной ликвидностью и потенциалом роста.
Бизнес, чтобы быть включенным в халяльные инвестиции, должен удовлетворять многим критериям, а вот с недвижимостью проще, поэтому готовый арендный бизнес — идеальный вариант для всех, кто собирает халяльный портфель.
Коллективные инвестиции
Чтобы зайти в готовый арендный бизнес напрямую, нужен крупный капитал. Однако с помощью формы ЗПИФ в 2024 г. в ГАБ может вложиться любой инвестор.
ЗПИФ — это закрытый паевой инвестиционный фонд, по сути —оболочка для разного рода активов. Если речь о ГАБ, то в фонд заводится объект, представляющий интерес с точки зрения арендного потока. Это может быть и торговая недвижимость, о которой мы говорили выше. Например, компания AKTIVO специализируется на покупке торговых объектов — сетевых супермаркетов формата стрит-ритейл, торговых центров.
Важно отметить: интересы пайщиков ЗПИФов защищены законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ. Объект, который заводится в фонд, не принадлежит сторонней компании. При передаче в состав активов фонда недвижимого имущества выдается свидетельство о государственной регистрации права, при этом в разделе «вид права» указывается «общая долевая собственность», а «субъектами права» выступают пайщики.
Вывод
Получать пассивный доход от готового арендного бизнеса можно и без многомиллионных вложений с помощью коллективных инвестиций. ЗПИФ недвижимости — многолетний тренд, который не сдает позиций в сфере ГАБ.
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