Общество

«Это нужно просто пережить»: энтомолог рассказала, почему в Волгограде нельзя вытравить всю мошку

Общество 09.06.2024 09:59
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09.06.2024 09:59


В начале лета вместе с роем мошки в воздухе витают волнующие волгоградцев вопросы – можно ли навсегда избавиться от «кровососов»? Какие методы борьбы со «звереющим» гнусом известны специалистам? И будут ли они эффективны в нашей области? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с известным энтомологом Галиной Мельниковой.

О дерзкой волжской мошке, без сомнений, знают не только местные жители, но и каждый, кто хотя бы раз отдыхал в городе на Волге в первых числах июня. И хотя в Волгограде насекомые чувствуют себя намного скромнее, чем в соседней Астрахани, всемирную популярность они получили именно здесь.

- Выплод мошки идет из Волги и непосредственно из водохранилищ, на которых стоят водозаборы. В этом случае у нас нет ни одного нормативного акта, позволяющего применять какие-либо препараты для борьбы с насекомыми, - объясняет Галина Мельникова. – Если бы они существовали, мы, возможно, могли бы использовать средство для уничтожения комаров – оно считается безопасными и для окружающей среды, и для планктона, и для рыб, и для других насекомых.

Впрочем, даже доказавшие свою эффективность препараты могли бы не возыметь никакого действия на волгоградскую мошку. Все дело в том, что для эффективной «охоты» на гнуса обрабатывать водоемы приходилось бы по нескольку раз в неделю – занятие это не только хлопотное, но и очень дорогое.

- Личинки мошки очень любят быстротекущую воду и используют ее в том числе для миграции, - комментирует энтомолог. – В какой-то момент они прикрепляются к субстрату – камням, корням водных растений или к любому лежащему на дне предмету, а после открепляются и уходят в свободное плавание. Так как они спускаются в Волгоградскую область с верхов, обрабатывать водоемы нужно буквально каждые два-три дня. Это, безусловно, очень затратно, ведь именно на правобережье Волги отмечается наибольшая скорость течения.

По словам Галины Мельниковой, подпортить традиционный летний «вояж» мошки можно и на земле. Так, накануне чемпионата мира в Волгоградской области применяли весьма действенный метод.

- Перед ЧМ-2018 в регионе обрабатывали деревья и кустарники. Специалисты использовали крупную дисперсионную каплю и работали исключительно по ночам, - отмечает специалист. – Метод давал неплохие результаты и, казалось, мог бы использоваться и впредь. Однако эффект от такой работы оказался очень кратковременным. На мой взгляд, сезон мошки в Волгограде нужно просто пережить. В нашем регионе насекомые «правят балом» всего две-три недели. А, например, в Западной Сибири гнус атакует местных жителей с апреля по ноябрь.

В этом году традиционный волгоградский «мошкарад» стартовал на десять дней раньше обычного.

– За последние тридцать, а, может, и сорок лет в Волгоградской области не было такой аномально холодной весны. Уже давно я не видела и подобного сброса воды – разве что в 2018 году, когда перед Чемпионатом мира по футболу в регионе хотели минимизировать количество мошки, – рассказывала Галина Мельникова. – Как все эти факторы повлияют на численность насекомых и в принципе на продолжительность сезона, сказать очень трудно. По среднемноголетним значениям пик активности гнуса приходился на 14-15 июня. Не исключено, что в этом году в устоявшемся графике могут произойти некоторые подвижки.

Виктория Чумакова

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