Карта сталего побыту: эксперты рассказали, как получить вид на жительство в Польше





Переезд в другую страну - всегда стресс и вызов, особенно если речь идет о переезде на постоянное место жительства. Чтобы чувствовать себя уверенно и защищенно на новом месте, нужно как можно быстрее обрести стабильный правовой статус. В Польше в этом случае на помощь приходит карта сталего побыту.

Этот вид на жительство дает возможность полноценной жизни в принимающей стране. С ним можно смело строить планы и карьеру, развивать бизнес и создавать семью. Как получить карту сталего побыту и что нужно для этого сделать – рассказали эксперты международного права компании International Business.

Что такое карта сталего побыту?

Карта сталего побыту, или постоянного проживания, является относительно новым видом на жительство, введенным в 2007 году в рамках реформы миграционного законодательства. Этот документ представляет собой пластиковую ID-карту розового цвета, которая выдается иностранцам на неограниченный срок и дает право на постоянное легальное проживание в стране без необходимости продлевать статус.

В отличие от временных ВНЖ, карта сталего побыту гарантирует беспрепятственное нахождение на территории Польши, доступ ко всем правам - работе, медицине, социальным услугам. Обладатели такой карты фактически приравниваются к гражданам Польши в правах и обязанностях и получают возможность претендовать на ускоренное получение гражданства.

Как изменился круг получателей карты?

Изначально карта сталего побыту в Польше выдавалась довольно узкому кругу лиц, в основном этническим полякам и членам их семей. Но с 2019 года список потенциальных получателей значительно расширился.

Теперь на этот вид вида на жительства могут претендовать: иностранцы, имеющие польское происхождение и подтверждающие связь со страной, беженцы и лица, получившие другие формы международной защиты, высококвалифицированные специалисты, иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши не менее 3 лет и дети до 18 лет, у которых есть законный опекун с польским гражданством или ПМЖ.

Это позволило Польше привлекать ценные кадры и укреплять экономику.

Что входит в процедуру получения?

Процесс оформления карты сталего побыту в Польше был значительно упрощен в последние годы, чтобы сделать его более доступным для заявителей:

• подача документов осуществляется в электронном виде через портал е-услуг;

• сокращен перечень обязательных документов - теперь достаточно подать ключевые сведения об основаниях для получения ПМЖ;

• введена возможность подавать заявление не только по месту жительства, но и в любом территориальном подразделении МВД;

• собеседование проводится выборочно, только в сложных случаях;

• срок рассмотрения заявления сокращен до 3 месяцев.

В чем преимущества карты сталого побыту?

Карта сталого побыту дает ряд преимуществ. Во-первых, постоянное проживание на территории Польши без дополнительных ограничений, свободное передвижение по странам Евросоюза и Шенгенской зоны без виз, трудоустройство без специальных разрешительных документов. Кроме того, доступ к медицинскому и социальному обеспечению на тех же условиях, что и граждане Польши, а также возможность получить гражданство по упрощенной процедуре уже через 3 года постоянного проживания в стране.

Эксперты международного права отмечают, карта сталого побыту — это не просто статус, а многогранный инструмент для успешной интеграции и законного пребывания в стране. Грамотно ее оформив, можно быть уверенным в завтрашнем дне и перспективах для дальнейшего роста в новой стране.

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