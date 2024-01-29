В спорах о ЕГЭ сломано немало копий. Если несколько лет назад школьников и их родителей убеждали в том, что экзамен прошел проверку временем и органично вписался в современную систему, то сейчас все громче звучат разговоры о его отмене. По мнению авторов инициативы, именно ЕГЭ виновен в недоступности высшего образования для многих выпускников.

Своим мнением о ситуации с корреспондентами V102.RU поделился известный волгоградский преподаватель математики, автор нескольких книг для школьников, кандидат технических наук Сергей Тынянкин.





Идею о ликвидации ЕГЭ Сергей Тынянкин считает откровенно популистской. По его мнению, в ближайшее время в России вряд ли смогут предложить достойный аналог выпускного экзамена.

– Уинстону Черчиллю приписывают такие слова: «Нет ничего хуже демократии, но лучше неё ничего не смогли придумать». То же самое можно сказать и в нашем случае: нет ничего хуже ЕГЭ, но лучше него пока ничего не придумано. Я с самого начала поддерживал введение Единого госэкзамена, который стал хоть и слабой, но попыткой уменьшить коррупцию в вузах. Правда, первые материалы для экзамена по математике делали откровенные «кустарники». Непонятно, как они вообще попали в команду разработчиков. Спустя несколько лет подготовка вариантов для ЕГЭ стала более профессиональной. Часть экзамена, которая не проверяется преподавателями, и в которой необходимо лишь написать ответ, существует для того, чтобы натасканный, заметьте, не наученный, но натасканный ребёнок решил задачи по довольно примитивным шаблонам. Для поступления в волгоградский Политех или в Пед этого будет вполне достаточно. А вот для чего-то большего нужно заниматься не натаскиванием, а именно обучением. Причём, обучение это должно носить систематический, всесторонний, достаточно длительный характер – во всяком случае, оно должно длиться не менее двух лет. Довольно часто мне приходится заниматься со школьниками, которые до этого готовились к поступлению в известные вузы с репетиторами. Всегда оказывается, что после двух лет (а то и больше) занятий за большие деньги дети не владеют понятиями за 7-8 классы курса средненькой школы, и не могут решать очень простые задачи.









Страхи, которыми опутан Единый госэкзамен, преподаватель объясняет банальной безграмотностью современных школьников - причём, даже тех, кто подходит к ЕГЭ с хорошими оценками.

– Почему основная масса школьников боится не только ЕГЭ, но даже сдаваемого в 9 классе ОГЕ с чрезвычайно легкими задачами? Статистику вы, наверное, знаете: пару лет назад ОГЭ по России провалили около 50% школьников. Повторюсь, этот экзамен существует для болванчиков, и, тем не менее, справляются с ним далеко не все, – говорит Сергей Тынянкин. – Несколько дней назад я видел в интернете такой сюжет. Журналист останавливает на улице девушку лет 16-17 и задает ей совершенно элементарные вопросы из школьной программы. Например, просит назвать автора второго тома «Войны и мира». Она теряется и не может ответить. То ли Гоголь, то ли Чехов… Вообще-то она вряд ли читала что-то, кроме смс-ок на телефоне. Далее она не может точно сказать, из скольких дней состоит календарный год. Другая же прохожая на вопрос о том, чему равен квадратный корень из 100, отвечает, что ей нужно посмотреть по таблицам. Ни о каких знаниях, ни о какой эрудиции в их случае не может быть и речи. Увы, но удел таких молодых людей – перекладывать бумаги из одной папки в другую или нажимать кнопочки по указанию начальника. Так что здесь надо вспомнить старинную мудрость: «Нечего на зеркало пенять…» Я уже давно не обольщаюсь и тем, что мама школьника или школьницы говорит мне с гордостью и счастьем в глазах: «Мы идём на медаль». Это звучит примерно, как фраза про лётчика, который идёт на таран вражеского эшелона с боеприпасами: летчик погибает, как погибает интеллект той девочки с липовой медалькой.





Сергей Тынянкин убежден, что свою лепту в образ современного ЕГЭ вносят и сами педагоги.

– Не побоюсь сказать, что сейчас основная масса учителей математики лишены элементарной грамотности. Как математической, так и педагогической. Речи о высоких материях вовсе не идёт, некоторые из них не в силах справиться даже с задачами в том же экзамене. Школьники прекрасно знают, что очень часто такие педагоги ведут урок, не отрываясь от методички. Если учить детей подобным образом, они, конечно же, будут трястись от одной мысли о предстоящем ЕГЭ.

Выступая за сохранение Единого госэкзамена, известный педагог все же настаивает на его расширении и насыщении более серьёзными и нестандартными задачами.

– Что нужно усовершенствовать? Во-первых, необходимо ужесточить сами правила проверки. Я считаю, что работы необходимо забирать, шифровать и отправлять на проверку в другие города. При этом все должно проходить под контролем органов государственной безопасности. В составе комиссий, на мой взгляд, не должно быть школьных учителей – только вузовские преподаватели серьёзного уровня, – рассуждает Сергей Тынянкин. – Почему нужна такая строгость? Насколько мне известно, уже сейчас в этом вопросе наблюдается коррупция – по знакомству проверяющие выставляют хорошие баллы тем, кому нужно. С другой стороны, важно расширить перечень заданий. В первой части все задачи решаются по шаблону – никакой работы мысли здесь не предполагается. Детки, которые способны на большее, должны получить более серьёзные и разнообразные варианты. Пускай предложенных задач будет не 6-7, а хотя бы 10. Время на их решение тоже следует увеличить. Конечно, такая инициатива может возмутить тех, кто и нынешний ЕГЭ сдаёт с большим трудом. Если ребенок никуда не хочет поступать, и этот экзамен пишется им для галочки, он может вообще ничего не сдавать, получить аттестат, но при этом не претендовать на поступление в вуз.









От подтасовок и подыгрываний в пользу выпускников защитят и дополнительные проверки в университетах. По мнению волгоградского математика, в отличие от стандартных вступительных экзаменов, которые обернутся всплеском коррупции, они подтвердят подлинность результатов ЕГЭ.

– В хороших вузах уже есть дополнительные вступительные испытания, и это очень важная вещь. Я лично знаю много случаев, когда до введения ДВИ в тот же МГУ зачислялись «липовые стобалльники». Возьмите выпускников с солнечного Кавказа – у всех 100 баллов! Но предложенную в университете контрольную почти все из них провалили с треском и грохотом. А вот абитуриенты, которые действительно хотят чего-то добиться и проявляют способности к наукам, справляются с такими контрольными легко. У школьников, готовящихся к поступлению систематически, упорно и серьёзно, никаких страхов и сомнений нет – они прут, как танки, и им по барабану любой экзамен. Все дело в том, что они впитывают дух образования, входят в образовательный процесс, что не менее важно, чем получение формальных знаний!









Беседовала Виктория Чумакова

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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