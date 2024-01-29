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«Детей не учат, а натаскивают на задания»: автор учебника по математике высказался об отмене ЕГЭ

Актуально 29.01.2024 10:55
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29.01.2024 10:55

В спорах о ЕГЭ сломано немало копий. Если несколько лет назад школьников и их родителей убеждали в том, что экзамен прошел проверку временем и органично вписался в современную систему, то сейчас все громче звучат разговоры о его отмене. По мнению авторов инициативы, именно ЕГЭ виновен в недоступности высшего образования для многих выпускников. 

Своим мнением о ситуации с корреспондентами V102.RU поделился известный волгоградский преподаватель математики, автор нескольких книг для школьников,  кандидат технических наук Сергей Тынянкин. 


Идею о ликвидации ЕГЭ Сергей Тынянкин считает откровенно популистской. По его мнению, в ближайшее время в России вряд ли смогут предложить достойный аналог выпускного экзамена. 

 Уинстону Черчиллю приписывают такие слова: «Нет ничего хуже демократии, но лучше неё ничего не смогли придумать». То же самое можно сказать и в нашем случае: нет ничего хуже ЕГЭ, но лучше него пока ничего не придумано. Я с самого начала поддерживал введение Единого госэкзамена, который стал хоть и слабой, но попыткой уменьшить коррупцию в вузах. Правда, первые материалы для экзамена по математике делали откровенные «кустарники». Непонятно, как они вообще попали в команду разработчиков. Спустя несколько лет подготовка вариантов для ЕГЭ стала более профессиональной. Часть экзамена, которая не проверяется преподавателями, и в которой необходимо лишь написать ответ, существует для того, чтобы  натасканный, заметьте, не наученный, но натасканный ребёнок решил задачи по довольно примитивным шаблонам. Для поступления в волгоградский Политех или в Пед этого будет вполне достаточно. А вот для чего-то большего нужно заниматься не натаскиванием, а именно обучением. Причём, обучение это должно носить систематический, всесторонний, достаточно длительный характер  во всяком случае, оно должно длиться не менее двух лет. Довольно часто мне приходится заниматься со школьниками, которые до этого готовились к поступлению в известные вузы с репетиторами. Всегда оказывается, что после двух лет (а то и больше) занятий за большие деньги дети не владеют понятиями за 7-8 классы курса средненькой школы, и не могут решать очень простые задачи. 



Страхи, которыми опутан Единый госэкзамен, преподаватель объясняет банальной безграмотностью современных школьников - причём,  даже тех, кто подходит к ЕГЭ с хорошими оценками. 

 Почему основная масса школьников боится не только ЕГЭ, но даже сдаваемого в 9 классе ОГЕ с чрезвычайно легкими задачами? Статистику вы, наверное, знаете: пару лет назад ОГЭ по России провалили около 50% школьников. Повторюсь, этот экзамен существует для болванчиков, и, тем не менее, справляются с ним далеко не все,  говорит Сергей Тынянкин.  Несколько дней назад я видел в интернете такой сюжет. Журналист останавливает на улице девушку лет 16-17 и задает ей совершенно элементарные вопросы из школьной программы. Например, просит назвать автора второго тома «Войны и мира». Она теряется и не может ответить. То ли Гоголь, то ли Чехов… Вообще-то она вряд ли читала что-то, кроме смс-ок на телефоне. Далее она не может точно сказать, из скольких дней состоит календарный год. Другая же прохожая на вопрос о том, чему равен квадратный корень из 100, отвечает, что ей нужно посмотреть по таблицам. Ни о каких знаниях, ни о какой эрудиции в их случае не может быть и речи. Увы, но удел таких молодых людей  перекладывать бумаги из одной папки в другую или нажимать кнопочки по указанию начальника. Так что здесь надо вспомнить старинную мудрость: «Нечего на зеркало пенять…» Я уже давно не обольщаюсь и тем, что мама школьника или школьницы говорит мне с гордостью и счастьем в глазах: «Мы идём на медаль». Это звучит примерно, как  фраза про лётчика, который идёт на таран вражеского эшелона с боеприпасами: летчик погибает, как погибает интеллект той девочки с липовой медалькой.    


Сергей Тынянкин убежден, что свою лепту в образ современного ЕГЭ вносят и сами педагоги. 

 Не побоюсь сказать, что сейчас основная масса учителей математики лишены элементарной грамотности. Как математической, так и педагогической. Речи о высоких материях вовсе не идёт, некоторые из них не в силах справиться даже с задачами в том же экзамене. Школьники прекрасно знают, что очень часто такие педагоги ведут урок, не отрываясь от методички. Если учить детей подобным образом, они, конечно же, будут трястись от одной мысли о предстоящем ЕГЭ. 

Выступая  за сохранение Единого госэкзамена, известный педагог все же настаивает на его расширении и насыщении более серьёзными и нестандартными задачами. 

 Что нужно усовершенствовать? Во-первых, необходимо ужесточить сами правила проверки. Я считаю, что работы необходимо забирать, шифровать и отправлять на проверку в другие города. При этом все должно проходить под контролем органов государственной безопасности. В составе комиссий, на мой взгляд, не должно быть школьных учителей  только вузовские преподаватели серьёзного уровня,  рассуждает Сергей Тынянкин.  Почему нужна такая строгость? Насколько мне известно, уже сейчас в этом вопросе наблюдается коррупция  по знакомству проверяющие выставляют хорошие баллы тем, кому нужно. С другой стороны, важно расширить перечень заданий. В первой  части все задачи решаются по шаблону  никакой работы мысли здесь не предполагается. Детки, которые способны на большее, должны получить более серьёзные и разнообразные варианты. Пускай предложенных задач будет не 6-7, а хотя бы 10. Время на их решение тоже следует увеличить. Конечно, такая инициатива может возмутить тех, кто и нынешний ЕГЭ сдаёт с большим трудом. Если ребенок никуда не хочет поступать, и этот экзамен пишется им для галочки, он может вообще ничего не сдавать, получить аттестат, но при этом не претендовать на поступление в вуз. 



От подтасовок и подыгрываний в пользу выпускников защитят и дополнительные проверки в университетах. По мнению волгоградского математика, в отличие от стандартных вступительных экзаменов, которые обернутся всплеском коррупции, они подтвердят подлинность результатов ЕГЭ.

– В хороших вузах уже есть дополнительные вступительные испытания, и это очень важная вещь. Я лично знаю много случаев, когда до введения ДВИ в тот же МГУ зачислялись «липовые стобалльники». Возьмите выпускников с солнечного Кавказа – у всех 100 баллов! Но предложенную в университете контрольную почти все  из них провалили с треском и грохотом. А вот абитуриенты, которые действительно хотят чего-то добиться и проявляют способности к наукам, справляются с такими контрольными легко. У школьников, готовящихся к поступлению  систематически, упорно и серьёзно, никаких страхов и сомнений нет  они прут, как танки, и им по барабану любой экзамен. Все дело в том, что они впитывают дух образования, входят в образовательный процесс, что не менее важно, чем получение формальных знаний!



Беседовала Виктория Чумакова 

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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