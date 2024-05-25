Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградца





Жадина - говядина... Соленый огурец? Если продолжение известной детской дразнилки кажется вам верным, то вы наверняка росли и взрослели в Волгоградской области. Без лишних представлений волгоградцев узнают и по другим словам – они знакомы каждому из нас, но не всегда понятны жителям других регионов. Подробнее обо всем расскажем в материале ИА «Высота 102».

Немало слов с местной «пропиской» пришли в нашу речь из мира гастрономии. Кто из волгоградцев не знает о знаменитом нардеке – арбузном меде, который ещё несколько десятилетий назад был любимым детским лакомством? И жители станиц, и горожане без раздумий расскажут и про казачий каймак – сливки или запеченную пенку с жирных сливок. Конечно, о каймаке известно гурманам и из других регионов страны. Вот только где-то этим словом называют творог, где-то сливочное масло, а где-то и жирную сметану.

Разговор о «коренных» словах волгоградца был бы невозможен без «синеньких». Любой продавец на местных рынках сразу же поймёт, что именно нужно его покупателю. А вот приезжие наверняка зададутся вопросом, почему же фиолетовые баклажаны здесь называют именно «синенькими».

– Подобные слова так или иначе связаны с диалектами, в нашем регионе - с разновидностями казачьих говоров, – объясняет доктор филологических наук Оксана Горбань. – Со временем они вошли в речь городских жителей, в частности в речь образованных людей, и перестали быть собственно диалектизмами. У филологов есть специальный термин - регионализм. Например, вы прекрасно знаете питерскую парадную, шаверму, куру или поребрик. Впрочем, география каких-то слов может ограничиваться не одним, а несколькими регионами. Или югом России – к Волгоградской области мы отнесем также Ростовскую область, Краснодар, Донецк и Луганск.





Из-за недопониманий и разногласий волгоградцы могут «скубаться». Интересно, что в своем прямом значении слово «скубать» из речи донских казаков означало ощипывание птицы. Говоря метафорически, накал эмоций между спорщиками достигает такого пика, что они готовы буквально разорвать друг друга в клочья.

При спешных сборах на работу или в ожидании гостей горожане нередко колготятся. Значение этого слова поймут не только в Волгоградской области, но и в соседних регионах – например, в Саратовской области.

– Некоторые южнорусские слова настолько прочно вошли в речь, что их даже отмечают в толковых словарях русского языка. Однако чаще всего с пометой - областное, – говорит профессор кафедры русской филологии и журналистики ВолГУ Оксана Горбань.

Встреченного на улице щенка волгоградцы назовут кутьком. А вот жители Нижнего Новгорода скажут на него «кутя». На Кубани же собаку окликнут так: «Иди ко мне, кутененок».





Пометку «Сделано в Волгограде» можно смело ставить и на слово «байдик». Иногда в разговорной речи оно трансформируется в «бадик». Кстати, слышали старую поговорку «Хватит бить байдики»? В прежние времена оно было на слуху у жителей Волгоградской области и значило то же самое, что и бить баклуши – то есть ничего не делать.

В словарь волгоградца, конечно, стоит внести и «грядушку». Справедливости ради скажем, что это слово живет во многих диалектах. Однако спинкой кровати или стула его называют именно в нашем регионе.

– Более сложный случай - когда известные слова употребляются в разных уголках страны в необычном значении. В этом случае между жителями регионов действительно может возникнуть недопонимание, – объясняет профессор. – Возьмём, к примеру, литературное слово "ловкий" со значением "умелый, мастерский", иногда - "хитрый". Так вот в Волгоградской области к ним добавляется еще одно - хороший. Слышали такие выражения? Ловкие пирожки у тебя получились! Ловкое платье! А вот еще один пример. В словарях русского литературного языка слово "сайка" означает белый хлеб удлинённой формы. Но в Санкт-Петербурге сайкой называют слепленные между собой булочки, а у нас - любой хлеб как изделие. Слово, пришедшее к нам из финского языка, распространилось по всей стране и стало пониматься по-разному. Та же история связана со словом "коляска". В литературной речи оно означает разные виды повозок, а вот в диалектах под коляской колбасы могут понимать нарезанные кружочки. У нас же - круглую колбасу в форме баранки.

Многие волгоградцы наверняка удивятся, узнав, что далеко не везде деньгами платят «под расчет». В значении «отдать копейка в копейку» это словосочетание используют как раз в нашем регионе.

– Особое значение для волгоградцев имеют и многие имена собственные. Например, остров Крит. Если вы скажете, что сегодня утром загорали на острове, а уже сейчас сидите на совещании, жители других регионов страны будут немало удивлены, – рассуждает Оксана Горбань. – Туристы не поймут, и где находится Спарта или Спартановка. Иное значение для приезжих может иметь Лысая Гора, упоминающаяся в немецком фольклоре. А вот для жителей нашего региона, знающих, какую боль это место приняло во время Сталинградской битвы, Лысая Гора никак не связана со сказками.

О том, как говорят жители районов Волгоградской области модно прочитать здесь.

Виктория Чумакова