Расследования

Под Волгоградом онкобольная взыскала с больницы 400 тысяч рублей за поздний диагноз

Расследования 31.08.2022 15:36
0
31.08.2022 15:36


Суд взыскал с районной больницы в пользу жительницы Волгоградской области компенсацию морального вреда за допущенное врачом бездействие. 

Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 1 июня 2018 года женщина проходила медицинское обследование в ГБУЗ «Городищенская центральная районная больница», по результатам которого была допущена к работе с указанием «здорова». Однако в 2019 году  во время очередной диспансеризации выяснилось, что годом ранее женщине были даны рекомендации о необходимости дополнительного обследования с консультацией врача онколога. Но о необходимости пройти онколога женщина так и не узнала. 

Пропущенного года, который мог быть потрачен на своевременное лечение, оказалось достаточным для того, чтобы болезнь женщины начала прогрессировать. Жительница Городищенского района обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда за допущенные врачом-терапевтом Городищенской ЦРБ халатность и равнодушие. 

Суд установил, что состояние женщины в действительности ухудшилось из-за того, что терапевт не сообщил вовремя пациентке всей информации о состоянии ее здоровья. Данный факт подтвердился также заключениями экспертизы качества медицинской помощи и мультидисциплинарной экспертизы.

Решением Городищенского районного суда Волгоградской области, вступившем в законную силу, с ГБУЗ «Городищенская центральная районная больница» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей.

Фото сайта ГБУЗ "Городищенская районная больница"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.08.2022 17:07
Расследования 31.08.2022 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2022 16:30
Расследования 31.08.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2022 13:32
Расследования 31.08.2022 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2022 13:22
Расследования 31.08.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2022 20:56
Расследования 30.08.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2022 18:49
Расследования 30.08.2022 18:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2022 18:01
Расследования 30.08.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2022 15:16
Расследования 29.08.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2022 12:45
Расследования 29.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2022 08:03
Расследования 29.08.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2022 09:54
Расследования 27.08.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 18:59
Расследования 26.08.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 12:43
Расследования 26.08.2022 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 10:39
Расследования 26.08.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 08:07
Расследования 26.08.2022 08:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенкомСмотреть фотографии
16:49
Оставшимся без рынка «Людмила» предпринимателям предложили торговать под открытым небомСмотреть фотографии
16:30
Съехалось около 70 человек: полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
Степной пожар ликвидируют силами МЧС в Иловлинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом онкобольная взыскала с больницы 400 тысяч рублей за поздний диагнозСмотреть фотографии
15:27
В МВД назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:09
Первый в жизни дневник: РУСАЛ сделал подарок первоклассникамСмотреть фотографии
15:05
За жизнь младенца борются врачи: стало известно состояние пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом перевернулась заказная маршрутка: пострадали пять женщинСмотреть фотографии
14:23
В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метраСмотреть фотографии
14:12
Как сделать школьное меню интересным для детей?Смотреть фотографии
13:55
Банк «Открытие»: 55% жителей ЮФО имеют текущие и накопительные счетаСмотреть фотографии
13:53
Пострадавших в страшном ДТП детей эвакуируют в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Предприятие-фантом из Волгоградской области кормило странным мясом и рыбой жителей КавказаСмотреть фотографии
13:22
«Тушили огонь майками»: дело о гибели чиновника в пожаре до сих пор не возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
«Это уголовное дело»: министр просвещения Кравцов высказался о поборах в школах РоссииСмотреть фотографии
12:45
Молодежный фестиваль и звон колоколов: куда сходить в Волгограде на День города 11 сентябряСмотреть фотографии
12:28
Дорогой учитель: СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» составили индекс букета к 1 сентябряСмотреть фотографии
12:02
В волгоградские школы 1 сентября придут полицейские с металлодетекторамиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области установлен новый антирекорд по коронавирусуСмотреть фотографии
11:40
Утренняя разминка: в Волгограде снова эвакуируют ТЦ «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
11:22
Ехали транзитом: опубликованы фото с места ДТП под Волгоградом, в котором разбились 10 человекСмотреть фотографии
10:24
Из-за жаркого августа волгоградцы перестали травиться грибамиСмотреть фотографии
10:19
Концессии запускают выгодную акцию для должников «Спишем пени за оплату долга»Смотреть фотографии
09:52
Под Волгоградом 31 августа в страшной аварии погиб человек, шестеро раненыСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде операции по трансплантации костного мозга включат в программу ТФОМССмотреть фотографии
08:39
Волгоград вошел в десятку городов с самыми высокими тратами на детейСмотреть фотографии
08:24
Умер единственный экс-президент СССР Михаил ГорбачевСмотреть фотографии
07:59
В Волгоградской области День знаний пройдет без алкоголяСмотреть фотографии
20:56
«Человек зашел — патроны появились»: суд в Ростове заслушал дочь и супругу волгоградского генерала МузраеваСмотреть фотографии
 