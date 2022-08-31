Под Волгоградом онкобольная взыскала с больницы 400 тысяч рублей за поздний диагноз

Суд взыскал с районной больницы в пользу жительницы Волгоградской области компенсацию морального вреда за допущенное врачом бездействие.

Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 1 июня 2018 года женщина проходила медицинское обследование в ГБУЗ «Городищенская центральная районная больница», по результатам которого была допущена к работе с указанием «здорова». Однако в 2019 году во время очередной диспансеризации выяснилось, что годом ранее женщине были даны рекомендации о необходимости дополнительного обследования с консультацией врача онколога. Но о необходимости пройти онколога женщина так и не узнала.

Пропущенного года, который мог быть потрачен на своевременное лечение, оказалось достаточным для того, чтобы болезнь женщины начала прогрессировать. Жительница Городищенского района обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда за допущенные врачом-терапевтом Городищенской ЦРБ халатность и равнодушие.

Суд установил, что состояние женщины в действительности ухудшилось из-за того, что терапевт не сообщил вовремя пациентке всей информации о состоянии ее здоровья. Данный факт подтвердился также заключениями экспертизы качества медицинской помощи и мультидисциплинарной экспертизы.

Решением Городищенского районного суда Волгоградской области, вступившем в законную силу, с ГБУЗ «Городищенская центральная районная больница» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей.

Фото сайта ГБУЗ "Городищенская районная больница"