Происшествия

Молодежный фестиваль и звон колоколов: куда сходить в Волгограде на День города 11 сентября

Происшествия 31.08.2022 12:45
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31.08.2022 12:45


В Волгограде, как ранее уже сообщалось, празднование 433-летия города в этом году растянется на несколько несколько дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, 11 сентября обещает стать самым музыкальным: на шести площадках в областном центре выступят творческие коллективе, а в Александровском саду состоится фестиваль с участием звонарей из разных регионов России. Программой третьего дня также предусмотрено проведение молодежного фестиваля, а также фестивалей национальных культур и духовых оркестров. 

Верхняя терраса Центральной набережной Волгограда 

В 11.00 на сцене у фонтана «Искусство» состоится детский фольклорный праздник «Город счастливых детей!». С номерами выступят  воспитанники школ искусств и коллективы районных ДК. По окончании детского праздника на этой же сцене начнется фестиваль национальных культур «От Волги до Дона», в котором примут участие творческие коллективы из 38 муниципальных образований Волгоградской области. 

Здесь же, рядом со сценой, волгоградцы и гости города смогут поиграть в бирюльки, городки и сразиться на поясах. Помимо этого все желающие смогут принять участие в мастер-классах на тему культуры, попробовать силы в росписи национальных орнаментов, посетить выставку и мастер-классы народных ремесел, декоративно-прикладного искусства. 

Завершит вечер на этой площадке концертно-развлекательная программа «Пою тебе, мой Волгоград». 

С 19.00 до 21.00 свои лучшие номера исполнят коллективы МУК «Волгоградконцерт». 

Парк «Царицынский»  

В 12.00 в пойме реки Царицы состоится стартует программа «Музыкальный калейдоскоп». На сцену выйдут коллективы культурно-досуговых учреждений города.  

В 18.00 здесь состоится молодежный фестиваль «В движении». Организаторы обещают волгоградцам много хип-хопа и брейк-данса. Кроме того, зрители увидят показательные выступления по велотриалу, джампингу, скейтбордингу и футбольному фристайлу. По окончании фестиваля состоится дискотека, а завершится вечер праздничным фейерверком.

Нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

Мероприятия на самом берегу Волги стартуют в 16.00. До 18.00 здесь будет проходить фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге». Площадкой для выступлений станет как новый амфитеатр на 2300 мест, так и территория рядом с ним. 

В 18.00 амфитеатр превратится в кинотеатр под открытым небом. Зрители увидят художественные картины из золотого фонда мирового кинематографа. 

Александровский сад 

В сквере рядом с собором Александра Невского с 14.00 будет проходить фестиваль колокольного звона «Александровский звон». Волгоградцы услышат выступление звонарей из нескольких регионов РФ, а также примут участие в мастер-классах по колокольному звону. 

Также в Александровском саду будут работать зоны народных промыслов, рукоделия и мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению открыток с видом Храма Александра Невского, изготовлению бумажного ангела.

Сквер им. А.С. Пушкина 

С 12.00 до 17.00 в сквере будет проходить концертно-развлекательная программа «Мой город мне дорог». Коллективы школ искусств и культурно-досуговых центров Волгограда представят театральные постановки и музыкальные номера.

Здесь же будут работать мастерские по изготовлению поделок, тематическая фотозона. На выставке горожане смогут увидеть произведения учащихся школ искусств Волгограда.

Сквер Александры Пахмутовой 

С 17.00 в сквере на территории Ворошиловского района для гостей праздника пройдет большая концертная программа «Песни, проверенные временем», подготовленная студентами Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова.


Смотрите также программу Дня города на 10 сентября.

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