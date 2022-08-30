Общество

Свадьбы, пир и змеи в воздухе: выбираем, как отметить в Волгограде День города 10 сентября

Общество 30.08.2022 10:43
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30.08.2022 10:43


В администрации Волгограда анонсировали программу проведения заключительных мероприятий в рамках Дня города. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, 10 сентября, второй день празднования 433-летия Волгограда будет посвящен традициям города-героя. Тематические площадки будут расположены на Верхней и нижней террасах набережной, а также в сквере Пахмутовой, парках Царицынском и ЦПКиО.

10 сентября откроется парадами молодоженов и студентов. 

Так, в 10.00 160 пар, вступивших в брак в текущем году, под музыку «Марша Мендельсона» пройдут по отреставрированной лестнице в створе ул. Ковентри и пешеходной эстакаде, построенной над Рокадной автодорогой, к новому амфитеатру. Здесь состоится выездная регистрация восьми пар из восьми районов, после – первый танец молодых. Завершится мероприятие двухчасовой прогулкой по Волге.

Парад студентов стартует в 09.30 - порядка 8 тысяч первокурсников волгоградских вузов пройдут колоннами по Аллее Героев к центральной лестнице набережной им. 62-й Армии. На нижней террасе молодых людей посвятят в студенты, а ректоры ведущих вузов произнесут напутственные слова. Затем мероприятия продолжатся на сцене амфитеатра на 2300 посадочных мест, где студенты представят визитные карточки, рассказывающие об учебных заведениях и поздравят горожан с 433-летием Волгограда. Стать зрителями обоих парадов смогут все желающие волгоградцы.

В 12.00 напротив Центральной набережной стартует традиционная «Парусная регата «Кубок Сталинграда». Помимо этого, волгоградцы и гости города увидят показательные выступления «Флайборд шоу» и соревнования по водно-моторному спорту. В это же время над акваторией Волги состоится чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах. Зрителям будут представлены соревновательные полеты, а также групповой и индивидуальный пилотаж. В 17.00 воздушную часть праздника продолжит фестиваль воздухоплаванья с аэростатами «Небо Волгограда».

На территории парка «Царицынского» в 12.00 впервые пройдет Фестиваль воздушных змеев «Выше неба». Здесь будут организованы мастер-классы по изготовлению и росписи летательных аппаратов, участником которых станет любой желающий. Кульминацией фестиваля станет одновременный запуск воздушных змеев всеми участники мероприятия.

10 и 11 сентября с 12.00 у амфитеатра будет организована выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде – сделано с душой!». Подкрепиться гости мероприятия смогут на гастрономической площадке «Вкус Волгограда», которая будет расположена по ул. им. Ленина от ул. им. Маршала Чуйкова до памятника В.С. Хользунову.

На верхней террасе набережной с 11.00 на сцене у фонтана «Искусство» начнется концертная программа с участием Волгоградского детского симфонического оркестра, детских творческих коллективов ДЮЦев и школ искусств. Кроме того, для волгоградцев выступят коллективы МУК «Волгоградконцерт» и МУК «Волгоградский музыкальный театр».

У храма Иоанна Предтечи будет работать историческая интерактивная площадка «Царицынская Слобода». Артисты перенесут зрителей в атмосферу уездного города Царицына 1913 года, узнают из газет о событиях того времени, а также побывают на праздничной ярмарке и попробуют различные яства. По соседству с исторической площадкой будет расположена выставка ретро автомобилей.

В течение дня на аллеях верхней террасы набережной будут работать интерактивные площадки и мастер-классы «#ВолгоградНашитрадиции»: по аквагриму, росписи по гипсу, театральная мозаика, аллея живых картин и многое другое.

У памятника Петру I с 12.00 до 18.00 пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который уже стал традиционным. Основными мероприятиями Фестиваля станут различные акции, конкурсы, тематические викторины по энергосбережению, а также работа выставочных площадок с демонстрацией экспозиций предприятий ТЭК.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдут «II-е спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». С 12.00 начнутся соревнования по кикбоксингу, рукопашному бою, карате, прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике, футболу, теннису, паркуру, танцевальному спорту ВМХ-фристайлу. В 13.00 будет дан старт шоссейной велогонки «Волжский ветер», которая пройдет по нулевой продольной, от бронекатера «БК-31» до стадиона «Волгоград Арена». Также в этот день состоится легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» и забег на роликах.

В сквере Пахмутовой в 17.00 состоится концерт «В песне жизнь моя» - волгоградцы услышат легендарные произведения Александры Николаевны Пахмутовой в исполнении преподавателей и учащихся школ искусств города.

С 17.00 на нижней террасе набережной начнется гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Волгограда и участников Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона»). Кульминацией праздника станет выступление приглашенной звезды и красочный фейерверк.

Напомним, основные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут с 9 по 11 сентября.

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