Происшествия

Под Волгоградом три человека погибли от неизвестного вещества

Происшествия 26.08.2022 11:51
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26.08.2022 11:51


В Котельниковском районе Волгоградской области неизвестным веществом отравились три человека. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина скончалась на месте, а двое мужчин умерли в реанимации. 

— Организована доследственная проверка, — сообщил информагентству руководитель Котельниковского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Хонгор Муджиков. — По предварительным данным, причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление суррогатами алкоголя. 

В ходе осмотра места происшествия изъята канистра с остатками вещества, которая направлена для производства судебной экспертизы. 

По версии следствия, 25 августа 2022 года в одном из частных домов, расположенных по улице Ленина в Котельниково 52-летний хозяин жилища вместе со своими знакомыми — 47-летним мужчиной и 52-летней женщиной распивали неустановленное вещество. Жидкость в  пятилитровой пластиковой канистре днем ранее они нашли на свалке. 

Известно, что погибшие вели асоциальный образ жизни. Смертельное происшествие случилось в одном из притонов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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