Под Волгоградом три человека погибли от неизвестного вещества

В Котельниковском районе Волгоградской области неизвестным веществом отравились три человека. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина скончалась на месте, а двое мужчин умерли в реанимации.

— Организована доследственная проверка, — сообщил информагентству руководитель Котельниковского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Хонгор Муджиков. — По предварительным данным, причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление суррогатами алкоголя.

В ходе осмотра места происшествия изъята канистра с остатками вещества, которая направлена для производства судебной экспертизы.

По версии следствия, 25 августа 2022 года в одном из частных домов, расположенных по улице Ленина в Котельниково 52-летний хозяин жилища вместе со своими знакомыми — 47-летним мужчиной и 52-летней женщиной распивали неустановленное вещество. Жидкость в пятилитровой пластиковой канистре днем ранее они нашли на свалке.

Известно, что погибшие вели асоциальный образ жизни. Смертельное происшествие случилось в одном из притонов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде один умер и двое отравились от неизвестного вещества