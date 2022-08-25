В Волгограде один умер и двое отравились от неизвестного вещества

В микрорайоне Нижний Тракторный Тракторозаводского района Волгограда найдено тело 19-летнего парня. Как стало известно ИА «Высота 102», тело молодого человека нашли в 150 метрах от дикого пляжа рядом с домом № 30 по улице Михайлова.

— Организована доследственная проверка, — пояснил информагентству и.о. руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Артем Сурженко. — Предварительная причина смерти — отравление наркотическими веществами. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что инцидент произошел днем 24 августа. Погибший вместе с двумя знакомыми — девушкой и парнем отправились на дикий пляж. Вскоре одному из них стало плохо, и он скончался до приезда «скорой». У погибшего нашли пустой пакет с замком «зиплок». Следов инъекций на теле не обнаружено. Еще двое пострадавших госпитализированы.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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