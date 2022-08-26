Расследования

Волгоградца осудили за недоброе отношение к представителям власти

Расследования 26.08.2022 10:39
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26.08.2022 10:39


В Волгограде вступил в законную силу приговор, вынесенный ранее Красноармейским районным судом  34-летнему жителю Волгограда А. С. Марченко за распространения в интернете материалов экстремистского характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении ФСБ по региону, суд первой инстанции назначил волгоградцу наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что местный житель в популярных социальных сетях опубликовал высказывания с призывом к насилию в отношении представителей власти РФ. 


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