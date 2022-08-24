За полгода Сбербанк предотвратил попытки финансового мошенничества на 250 млн рублей

Экономика 24.08.2022 10:14 Новости компаний
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24.08.2022 10:14 Новости компаний
В I полугодии 2022 года Сбер предотвратил 452 преступления в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть 233 преступления и привлечь к уголовной ответственности 140 нарушителей закона. Сумма предотвращённого ущерба составила 250 млн рублей.
Чаще всего злоумышленники пытались совершить преступления в отделениях Сбербанка. Пытаясь завладеть денежными средствами клиентов, они нередко используют схемы обмана на основе поддельных документов, удостоверяющих личность, доверенностей, наследственных и исполнительных документов. Благодаря работе сотрудников отделений банка, усилению мер защиты, применению технологических решений для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время.
Так, недавно сотрудники подразделений безопасности Сбера пресекли деятельность преступной группы, участники которой по фиктивным документам пытались похитить денежные средства со счёта клиента банка на сумму свыше двух миллионов рублей. Преступники хотели воспользоваться тем, что клиент находится за границей. От его имени они оформили дебетовую карту и в мобильном приложении произвели несколько попыток перевода денег на счёт одного из соучастников, однако операция была остановлена системой фрод-мониторинга Сбера. Проверив представленные документы, сотрудники банка выявили мошенничество и передали информацию об инциденте в правоохранительные органы. В то же время злоумышленники попытались предъявить в банк поддельные исполнительные документы о долговых обязательствах клиента — по данному факту было возбуждено ещё одно уголовное дело, участники группы были арестованы.
- Довольно часто объектом посягательств мошенников становятся люди старшего возраста, особенно не имеющие родственников, а также социально незащищённые граждане. Преступники пользуются их беззащитностью и легко входят к ним в доверие. Раскрывать такие преступления непросто: потерпевшие часто не запоминают лиц и поэтому не могут описать аферистов. Подчеркну, что любое преступление против наших клиентов или банка всегда будет раскрыто, а злоумышленники понесут заслуженное наказание. Сотрудники безопасности Сбербанка делают всё, чтобы любые атаки преступников на банк были отражены, а средства клиентов остались в целости и сохранности, - комментирует Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Высокая квалификация сотрудников и новейшие технические средства позволяют предотвращать преступления против клиентов в режиме реального времени. Так, недавно один из офисов Сбера в Сибири посетила 62-летняя клиентка в сопровождении супруга. Семейная пара пыталась перевести кому-то деньги в банкомате — оператор Центра мониторинга по камерам заметил встревоженное состояние людей и предположил, что они находятся под психологическим давлением третьих лиц. Он связался с ними по громкой связи и предупредил о возможном мошенничестве, после чего вызвал группу быстрого реагирования.
Как выяснилось позже, за несколько часов до визита в офис женщине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками службы безопасности одного кредитного учреждения и сообщили о якобы мошеннических действиях в отношении её денежных средств на счетах Сбера. Предотвращённый ущерб составил 450 тыс. рублей, средства клиентки были спасены.
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